SPD will einbahnige Burgstraße und Kurzstreckentickets

Als erste Gemeinderatsfraktion hat die Ravensburger SPD bei der Stadtverwaltung ihre Vorschläge für einen Luftreinhalteplan eingereicht. Der Reinhalteplan, der definitiv kommen wird, soll die stark verschmutzte Ravensburger Luft verbessern.

In ihrer Vorschlagsliste orientieren sich die Sozialdemokraten an den Maßnahmenpaketen, die die Stadtverwaltung selbst geschnürt hat, und erweitern diese um eigene Ideen. Die Ideen der SPD:

Ausbau und Förderung des öffentlichen Nahverkehrs: Beibehaltung des Ein-Euro-Tickets und Ausweitung auf alle Wochentage, Schaffung eines Kurzstreckentickets beim Bus, Rückkehr zum Zehn-Minuten-Takt, Schaffung von Park- und Rideplätzen bei der Eishalle sowie in der Ost- und Weststadt an Samstagen.

Förderung des Radverkehrs: Aufbau von Ladestationen für E-Bikes, weitere Radabstellplätze (auch in Parkhäusern), Bereitstellung zentraler Schließfächer.

Mobilitätsmanagement: Förderung von Miet-Fahrradangeboten. Heißt: Zentrale Mietrad-Parkplätze, an denen ein Rad mitgenommen und an einer anderen Station wieder abgestellt werden kann. Eventuell auch für E-Bikes.

Verkehrslenkung und Verkehrsverflüssigung: Molldieteplanungen beschleunigen, Konzept einer großräumigen Stadtumfahrung erstellen, wirksame Grünphasen schaffen, Fußgängerbrücken beim Konzerthaus und bei der Zehntscheuer bauen, eventuell Rechtsabbiegespur von der Wilhelmstraße in die Gartenstraße abschaffen.

Elektromobilität: Ladestationen für E-Autos in Parkhäusern, Prüfung, ob Post-Streetscooter (Elektrokleintransporter) auch für den städtischen Bauhof einsetzbar sind.

Stadtentwicklung: Freihaltezonen für die Durchlüftung der Stadt ausnahmslos einhalten, Verkehrsflächen für Radfahrer, Fußgänger oder öffentlichen Verkehr umnutzen (Beispiele: Gespinstmarkt autofrei, eigene Busspuren).

Energie und Klima: Nahwärmeanlagen in allen Neubauten.

Verkehrsbeschränkungen: Reduzierung von Parkplätzen in der Innenstadt, Zufahrtsbeschränkung für die Altstadt (Zufahrt nur noch für Anwohner, öffentlicher Verkehr, Anlieferer und Handwerker), Verkehrsberuhigung in der Marktstraße in der Nacht und am Wochenende (zum Beispiel durch Poller), Umwandlung der Burgstraße in eine Einbahnstraße.

Grüne für Tempo 30 in der ganzen Stadt

Auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat hat Vorschläge für den Luftreinhalteplan vorgelegt. Eine Übersicht über die wichtigsten Ideen:

Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs: Verdoppelung der Mittel im Haushalt für eine Verbesserung des Busverkehrs (niedrigere Fahrpreise, Ein-Euro-Ticket durchgängig, Busbeschleunigung ausweiten, Taktung verbessern); Ausweitung der Fußgängerzonen (zum Beispiel Gespinstmarkt, Roßbachstraße, Marktstraße); Tempo 30 durchgängig in der Innenstadt, Einführung der „Blauen Plakette“ forcieren

Mehr kostenpflichtige Parkplätze (einschließlich Bechtergarten- und Scheffelplatz), Stellplätze in der Innenstadt teilweise in Grünflächen umgestalten

Attraktive Park- und Ride-Angebote an allen Stadteingängen

Städtischer Fuhrpark, Taxis und Kurierdienste sukzessive auf Elektrofahrzeuge/Fahrradkuriere umstellen, Elektro-Carsharing und Pedelecsharing-Angebote fördern

Mobilitätskonzepte in Unternehmen fordern und fördern

Mehr sichere Radwege durch deutliche Anhebung der zur Verfügung gestellten Mittel

Kleinfeuerungsanlagen in Bebauungsplänen ausschließen

Grünflächenkonzept, Baumschutzsatzung, Überprüfung der Baumpflanzungsfestsetzungen in Bebauungsplänen, Grüne Wände und Dachbegrünungen fördern

Autofreie Tage in einzelnen Stadtteilen einführen (bua/sz)