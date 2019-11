SPD Ravensburg will runden Tisch und Gedenktag für Nazi-Opfer

Die Stadt möge einen runden Tisch mit Vertretern der Sinti und Roma, der Bewohner des Ummenwinkels einrichten und die Geschichte des Zwangslagers samt ihrer Auswirkungen auf die heutige Zeit aufarbeiten, fordert die SPD-Fraktion unter der Vorsitzenden Heike Engelhardt laut Mitteilung in einem Antrag. Ziel soll ein würdiges Erinnern an diese Ausgegrenzten sein mit der Intention, einen Gedenk- und Lernort zu schaffen.

Die Stadt soll im Jahr 2022 bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus den Schwerpunkt auf die Verfolgung, Ausgrenzung und Ermordung der Ravensburger Bürger aus dem Ummenwinkel legen und die örtlichen Schulen mit einbeziehen. Sie soll sich außerdem darum bemühen, im Jahr 2022 Ort der zentralen Veranstaltung des Landtages von Baden-Württemberg zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus zu sein, heißt es weiter.

Die gut besuchte Veranstaltung am 17. Oktober mit Esther Sattig habe gezeigt, dass „wir in der Stadt Ravensburg erst am Anfang der Aufarbeitung unserer Geschichte im Umgang mit Sinti und Roma stehen“, schreibt die SPD-Fraktion. Sie habe auch gezeigt, dass die Bürger an diesem Kapitel interessiert sind. Der in der Diskussion mit Vertretern des Sinti-Powerclub, der Bewohner des Ummenwinkel, der Nachkommen Verfolgter, Schikanierter und Ermordeter und des Landesverbandes der Sinti und Roma geforderte runde Tisch müsse seine Arbeit jetzt aufnehmen.

„In unserem Antrag haben wir als SPD-Fraktion gefordert, dieses Geschichtskapitel weiterzuschreiben und zu dokumentieren. Unter anderem ist eine angemessene Form des Erinnerns notwendig, über die – historisch nicht korrekte – Darstellung der Stele an der Jodokskirche hinaus“, lässt sich Engelhardt in der Mitteilung zitiren. Ein sichtbares Zeichen der Verantwortung in heutiger Zeit, Strömungen gegen Ausgrenzung von Minderheiten entgegenzustehen, und ein bedeutendes Signal in die Gesellschaft hinein könne mit der zentralen Gedenkveranstaltung des Landtages gesetzt werden. Der Landtag von Baden-Württemberg veranstaltet jedes Jahr seine zentrale Gedenkstunde zum 27. Januar. Im Mittelpunkt dieser Gedenkstunde steht jedes Jahr eine andere Opfergruppe. 2022 werden es wieder Sinti und Roma sein.