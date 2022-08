SPD Ravensburg wählt neuen Vorstand

Bei der jüngsten Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Ravensburg am haben die Neuwahl des Vorstands im Mittelpunkt gestanden. Davon berichten die Genossen in einem Schreiben.

Heike Engelhardt und Gerd Gunßer wurden als Vorsitzende in der Doppelspitze bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Erni Munzinger und Antonio Hertlein wiedergewählt, letzterer auch in seiner Funktion als Pressereferent. Als Protokollant wurde Tobias Gerstung in seinem Amt bestätigt, zum Kassierer wurde Pablo Schepkowski wiedergewählt. Als Beisitzer komplettieren Ingrid Staudacher, Wolfgang Engelberger, Joachim Müller und Neal Weber den Vorstand.