SPD Ravensburg nominiert Kandidaten für Ortschaften

In allen drei Ortschaften Eschach, Taldorf und Schmalegg tritt die Ravensburger SPD mit eigenen Kandidaten zur Kommunalwahl an. „Wir machen allen Wählerinnen und Wählern ein Angebot, Personen mit einem deutlich sozialen Profil zu wählen“, erklären die Ortsvereinsvorsitzenden Heike Engelhardt und Gerd Gunßer laut einer Pressemitteilung. Im Gegenzug zum Gemeinderat sei es deutlich schwerer gefallen, genügend Personen, vor allem Frauen, zu finden, die sich in den Gremien engagieren wollen.

Für den Ortschaftsrat Eschach setzt die SPD auf ihren langjährigen und erfahrenen Ortschaftsrat und Fraktionsführer Felix Rückgauer. Er will sich der Pressemitteilung zu Folge „mit einer neuen Fraktion für die Belange der Ortschaft einsetzen.“ In den nächsten Jahren werden die entscheidenden Weichen für die Entwicklung Eschachs gestellt. Dabei dürfen soziale und ökologische Themen nicht aus den Augen verloren werden. An der Spitze der Taldorfer Liste steht der 55-jährige Sparkassenkaufmann Aytun Narcin. Er war in der vergangenen Wahlperiode Mitglied des Gemeinderates und ist vor einem dreiviertel Jahr im Ortschaftsrat Taldorf nachgerückt. Mit seinem Sohn Moritz Narcin startet ein Jungwähler in die Kommunalpolitik, der seine Motivation und sein Interesse von seinem Vater geerbt hat.

Der 33-jährige Schmalegger Dominik-Pablo Schepkowski – Groß- und Einzelhandelskaufmann – tritt für seinen Ortschaftsrat als Einzelkämpfer an und kandidiert darüber hinaus auch für den Gemeinderat und den Kreistag.

Den Ravensburger Ortschaften misst die SPD in den kommenden Jahren eine wichtige Bedeutung bei, gilt es doch, im Stadtgebiet Herausforderungen zu bewältigen, die nicht alleine in der Kernstadt gelöst werden können, so die Mitteilung.