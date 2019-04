SPD Ravensburg nominiert Kandidaten für Gemeinderat

Gut aufgestellt sieht sich die Ravensburger SPD für die im Mai anstehenden Gemeinderatswahlen. 15 Frauen und 16 Männer schickt die Partei ins Rennen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Ortsvereins anlässlich der Nominierungsversammlung hervor. „In der Kernstadt haben wir sogar einen Frauenüberhang“, freut sich Listenführerin Heike Engelhardt, die zugleich Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzende ist.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung, die SPD stehe für eine „soziale Stadt“, „gute Nachbarschaft“, „ökologisch nachhaltige Stadt und gesunde Lebensbedingungen“, „Nahverkehr in annehmbarer Taktung und Preisgestaltung“, „bezahlbarer Wohnraum für jeden Geldbeutel“ oder „maßvolle Stadtentwicklung“. Außerdem würden sich die Kandidierenden für Digitalisierung und Themen, die Jugendliche und junge Familien betreffen engagieren. Der jüngste Kandidat ist 19, die älteste Kandidatin ist 72 Jahre alt.

„Kandidaten bilden Querschnitt der Gesellschaft ab“

„Wir bilden mit unserem Angebot an Kandidierenden bezüglich Alter und beruflichem Spektrum einen Querschnitt der Gesellschaft ab“, betont Ortsvereinsvorsitzende Heike Engelhardt. Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat trete ebenso wie ihre Kollegin Gisela Müller und ihr Kollege Frank Walser wieder an. Der bisherige vierte Mann in der SPD-Fraktion Aytun Narcin wolle sich in der kommenden Wahlperiode auf den Ortschaftsrat Taldorf konzentrieren. Ursprünglich war die Partei mit sechs Mandaten im Gemeinderat gestartet, hatte zwei durch Abspaltung aber verloren. Sie zurückzuholen und weitere dazuzugewinnen, sei erklärtes Zeil der Sozialdemokraten, heißt es in der Pressemitteilung.

Dafür engagieren sich auf der Liste SPD-Mitglieder, die teilweise schon viele Jahre lang ihrer Partei die Treue halten, und Nichtmitglieder. Einige Personen kandidieren zum ersten Mal für den Gemeinderat, wie beispielsweise der Weissenauer evangelische Pfarrer Hans-Dieter Schäfer, Gemeindepfarrer und Klinikseelsorger am Zentrum für Psychiatrie. Der überzeugte Sozialdemokrat habe sich auf die Fahne geschrieben, die Demokratie gegen Populismus zu verteidigen und sage der Ausgrenzung von Minderheiten den Kampf an. Der Theologe nehme den Spitzenplatz auf der Liste für den Wohnbereich Eschach ein, gefolgt von Nora Kees und Felix Rückgauer. Die vorderen Listenplätze für den Wohnbereich Ravensburg führen nach Heike Engelhardt und Frank Walser Erni Munzinger, Maximilian Kremer und Gisela Müller an.