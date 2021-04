SPD Ravensburg beim Ersten Mai

Anlässlich des Tags der Arbeit am Samstag1. Mai, wird auch die SPD Ravensburg auf der Kundgebung des DGB vertreten sein. Bei den Sozialdemokraten steht der 1. Mai in diesem Jahr unter dem Motto „#Gemeinsam – Solidarität ist Zukunft!“. So fordert die Partei laut Mitteilung beispielsweise die Anhebung des Mindestlohns auf mindestens zwölf Euro und die Stärkung der Tarifbindung. Zentral seien auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Arbeitsleben und die Zukunft dessen. Die Bundestagskandidatin der SPD in Ravensburg, Heike Engelhardt, freut sich schon auf die Kundgebung: „Der erste Mai ist als Tag der Arbeit ein wichtiger Tag für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und damit auch für uns Sozialdemokraten“, wird sie in der Meldung zitiert.