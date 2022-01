SPD-Frauen am Holocaust-Gedenktag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) im Kreis Ravensburg hat am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, die Sonderausstellung Ausgrenzung und Verfolgung der Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus besucht. Die Genossinnen haben bewusst diesen Tag gewählt um an die unmenschlichen Grausamkeiten zu erinnern, die den Sinti als Ravensburger BürgerInnen angetan wurden. Sie möchten damit auch mit dazu beitragen, dass die Erinnerungskultur gelebt wird und zu mehr Toleranz und Verständnis füreinander beiträgt. Einige der BesucherInnen berichteten am Rande der Führung von viele Vorurteilen, die ihnen als Schülerinnen oder auch als Lehrerin gegenüber diesen Mitmenschen begegneten. Sie wünschen sich, dass diese Ausstellung eine nachhaltig positive Wirkung hat. Die Gruppe war beeindruckt von der guten Aufbereitung der Ausstellung und den vielen vertiefenden Erläuterungen durch Museumsdirektorin Sabine Mücke.