Sparmaßnahmen sollen alle Bereiche treffen

Ein Großteil der Sparmaßnahmen der Stadt Ravensburg, die bereits ab 2014 gelten sollen, betrifft Familien. Auf eine entsprechende Berichterstattung mit der Auflistung aller beschlossenen Kürzungen im Detail in der Schwäbischen Zeitung kündigte jetzt Erster Bürgermeister Hans Georg Kraus an: Eine einseitige Belastung der Familien im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werde es nicht geben. Familienbezogene Leistungen würden zudem „auf einem hohen Niveau gehalten“.

Es gehe bei den Sparbemühungen darum, dass sich die Stadt wichtige Investitionsspielräume für die Zukunft erhalten könne, so Kraus in einer Presseerklärung. Bei den Sparvorschlägen, insgesamt stehen über 200 zur Debatte seien alle Aufgabenbereiche der Stadt betroffen gewesen, laut Kraus „allerdings in einer insgesamt moderaten Weise“. Gemeinderäte hatten das in der Debatte zum Teil anders bewertet: „Die Stadt wird nach dieser Haushaltskonsolidierung nicht mehr so sein, wie sie einmal war“, hatte beispielsweise Rolf Engler gesagt. Auch SPD-Chef Frank Walser, wiewohl ein entschiedener Verfechter der Maßnahmen, sagte: „Wir werden vielen wehtun müssen.“

Bürgermeister Hans Georg Kraus hält Kritikern entgegen, in Ravensburg gebe es einen hohen Standard bei den Leistungen für die Bürger, insbesondere für Familien. Viele dieser Leistungen gebe es in sehr vielen anderen Städten überhaupt nicht oder nicht in diesem Maße. Wichtig sei, dass selbst nach der Haushaltskonsolidierung der Standard in Ravensburg höher und häufig Gebührensätze niedriger seien als in vielen vergleichbaren Kommunen. Auch habe man nie darüber diskutieren müssen, öffentliche Einrichtungen zu schließen.

„Dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung ist es wichtig, dass bei Konsolidierung systematisch der gesamte Haushalt überprüft wird. Kein Aufgabenbereich wird bei den insgesamt über 200 Sparvorschlägen ausgespart“, sagt Hans Georg Kraus. So werde beispielsweise der bisher freie Rosenmontag für städtische Bedienstete gestrichen, gespart werde beim Stadtmarketing ebenso wie bei der Kultur und beim Sport.

Ersten Widerstand gegen einzelne Maßnahmen hatte es trotz des Konsenses im Gemeinderat schon gegeben. So will Rolf Engler die Sportvereine schonen und spricht sich die CDU gegen Parkgebühren am Flappach aus.