Sparkassen-Automaten funktionieren wieder

Eine technische Panne in einem Rechenzentrum der Sparkassen hat am Freitag die Geldautomaten der Institute in mehreren Bundesländern lahmgelegt. Seit 14 Uhr sind die technischen Probleme wieder behoben und die Automaten der Sparkassen werfen wieder Geld aus. Betroffen waren Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg, der Sparkassenverband Rheinland sowie Bremen, sagte ein Sprecher des Sparkassenunternehmens Finanz Informatik in Frankfurt zu einem Bericht der Zeitung „Mannheimer Morgen“. Auch die Geldautomaten der Kreissparkasse Ravensburg waren von dem Ausfall betroffen. Kunden der Ravensburger Kreissparkasse wurden gebeten, an Geldautomaten von anderen Kreditinstituten Geld abzuheben. Eventuell entstehende Gebühren zahle die Kreissparkasse Ravensburg in den kommenden Tagen zurück, heißt es in einer Mitteilung. Aufgrund des Ausfalls waren die Kundenschalter in den Filialen der Kreissparkasse Ravensburg in der Mittagszeit geöffnet. So konnten die Kunden auch vor Ort in den Filialen Geld bekommen.

Der zentrale IT-Dienstleister der Sparkassen betreut in diesen Regionen insgesamt 117 Institute. Neben den Geldautomaten waren auch Kontoauszugsdrucker betroffen. „Das Zahlen mit EC- oder Kreditkarten im Handel sollte ebenso möglich sein wie das Online-Banking“, sagte der Sprecher des Sparkassenunternehmens Finanz Informatik. Das Ausmaß der Ausfälle sei unterschiedlich. Einzelne Institute seien gar nicht beeinträchtigt.