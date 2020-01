Sparkasse präsentiert die Ausstellung „Auflösung“

Der Stuttgarter Künstler Erwin Holl stellt vom 3. Februar bis 13. März in der Sparkassengalerie Ravensburg aus. Die Vernissage findet am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr statt. In das künstlerische Werk führt Christian Gögger, Kurator Esslinger Kunstverein, ein.

Unter dem Titel „Auflösung“ zeigt Holl eine Auswahl an großen Gemälden aus der gleichnamigen Serie sowie Papierarbeiten aus der Werkreihe „verso-recto“, heißt es in der Ankündigung. Darüber hinaus werden weitere Papierarbeiten zu sehen sein. Für die Bildfindung wähle der Künstler laut des Pressetextes zunächst ein gegenständliches „Thema“. Um dieses zu (be-)greifen, recherchiere er nach Abbildungen in Zeitungen, Magazinen oder Büchern. Diese Bildformen würden neu geordnet, verändert, variiert. Dann wird das gegenständlich angelegte Thema durch grafische Strukturen rhythmisiert. In einer weiteren Ebene werde es dann mit rein malerischen, gegenstandslosen Stilmitteln zu einem komplexen Bild verschränkt. So entstünden neue abstrakte Formen, kann man dem Presseschreiben entnehmen.

Erwin Holl studierte von 1978 bis1984 Kunst an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und von 1979 bis 1983 Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart. Seine Studien konnte er dank zahlreicher Stipendien in Italien und Frankreich fortsetzen. Holl hatte 1989 bis 1991 den Lehrauftrag für Malerei und Zeichnen an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim inne sowie 2015 den Lehrauftrag „Kunst am Bau“ an der Hochschule für Kunst und Design in Freiburg. Von 2007 bis 2014 war er ständiges Mitglied der Kunstkommission „Kunst am Bau“, Baden-Württemberg.