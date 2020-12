Sparda-Bank spendet 5000 Euro an DRK-Glücksbringer

- Im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements hat die Sparda-Bank Baden-Württemberg 5000 Euro an den DRK-Kreisverband Ravensburg für dessen Projekt „Glücksbringer“ gespendet. Die Spende stammt laut DRK-Pressemitteilung aus dem Budget des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Baden-Württemberg.

Zu seinem Projekt schreibt das Deutsche Rote Kreuz: „Noch einmal etwas ganz Besonderes erleben oder tun, ist wohl der Herzenswunsch vieler Menschen, die unter gesundheitlichen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen leiden. Häufig können sie ihre Wünsche alleine nicht mehr realisieren und stoßen an Grenzen der Machbarkeit. Die Treppen zu steil, die lange Autofahrt im Sitzen zu anstrengend, das auf sich allein gestellt sein, ohne eine helfende Hand, die beisteht und Sicherheit gibt. All das waren bislang Gründe dafür, dass Herzenswünsche viel zu häufig unerfüllt blieben.“ Der DRK-Kreisverband Ravensburg habe diese Notsituation erkannt und deshalb das Projekt „Glücksbringer“ ins Leben gerufen. Dieses soll Abhilfe schaffen und schwerkranken Menschen in der Region (letzte) Herzenswünsche erfüllen. Das Foto zeigt links Gerhard Krayss (DRK) und Rainer Nuhn (Sparda-Bank).