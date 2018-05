Spannendes Crosslauffinale bahnt sich in Vogt an

Blitzenreute, Bad Waldsee und Birkenhard sind abgehakt: Der vierte und abschließende Lauf der 41. Oberschwäbischen Crosslaufserie steht am Sonntag in Vogt an. Anders als in den vergangenen Jahren, wo die eine oder andere Entscheidung in der Einzel- oder Serienwertung nach drei Läufen bereits feststand, sind vor dem letzten Lauf alle Entscheidungen offen.

Die Serie bei den Männern wird zwischen Efrem Tadese und Aimen Haboubi (beide SSV Ulm 1846), dem Dominator der vergangenen zwei Jahre, entschieden. Bei den Frauen läuft alles auf einen Dreikampf zwischen Salome Kirchner (SC Vöhringen), Lucie Moisson (TV Kempten) und Franziska Jehle (LG Welfen) hinaus. Die Gesamtsiegerin des vergangenen Jahres, Paulina Wolf (TSV Reute Runners), kommt für eine vordere Platzierung nicht mehr in Frage. Die Mannschaftswertungen sind ebenfalls noch offen. Bei den Frauen deutet sich ein Zweikampf zwischen dem SSV Ulm 1846 und der LG Welfen an. Ähnlich sieht es bei den Männern aus. Hier hat vor dem Lauf in Vogt der SSV Ulm die Nase vorn, in Schlagdistanz liegt die LG Welfen. Es bahnt sich also ein spannendes Finale an.

Veranstalter des vierten und letzten Serienlaufes ist die Leichtathletikabteilung des SC Vogt. Los geht’s am Sonntag mit den Kinderläufen (13.30 Uhr), wo die Altersklassen U 8, U 10, U 12 eine Strecke von 500 Metern und die Altersklassen U 14 bis U 16 (13.45 Uhr) eine Strecke von 1000 Metern zu bewältigen haben. Die Streckenlänge der U 18 bis U 20 (14 Uhr) beträgt vier Kilometer.

Um 14.30 Uhr erfolgt der Startschuss zum Hauptlauf über acht Kilometer. Viermal müssen die Athleten den zwei Kilometer langen Rundkurs beim Skilanglaufparcours in Damoos durchlaufen. Nachmeldungen sind noch bis 30 Minuten vor dem Start in der Vogter Sirgensteinhalle möglich, wo ab 16 Uhr auch die Siegerehrung (Einzel und Serie) stattfindet.

Der Streckenverlauf liegt ganz im Wald. Das Sturmtief „Burglind“, das Anfang Januar mit Orkanböen über Süddeutschland hinwegfegte, hat auch vor Vogt nicht haltgemacht. „Drei Bäume blockieren die Strecke“, sagt Roland Beer vom Veranstalter. „Wir werden versuchen, diese zu beseitigen, ansonsten müssen wir umleiten.“ Mangels Schnee ist die Strecke Stand heute eisfrei, „aber zum Teil durchnässt und matschig“, betont Beer. Es soll zum Wochenende hin wieder kälter werden, mit Schnee rechnet Beer allerdings nicht. Um die 200 Läufer werden in Vogt erwartet. „Es waren schon mal mehr“, betont Roland Beer, der noch auf Nachmelder hofft. 211 Teilnehmer waren es in Blitzenreute, 238 in Bad Waldsee sowie 222 in Birkenhard.

Die besten drei Läufe gehen in die Serienwertung ein. Mit dem Sieg in Birkenhard hat sich Aimen Haboubi wieder in Stellung gebracht. Für den Seriensieg muss der 33-Jährige allerdings in Vogt gewinnen – Efrem Tadese darf bestenfalls Dritter werden. Tadese (Dritter, Erster, Zweiter) reicht in Vogt ein zweiter Platz, um die Serienwertung zu gewinnen. Haboubi, der Blitzenreute ausließ, wurde in Bad Waldsee Vierter und gewann in Birkenhard. Sollte Haboubi in Vogt gewinnen und Tadese Dritter werden, dann wären beide punktgleich. Dann würde die Platzierung in Vogt entscheiden, Haboubi wäre dann zum dritten Mal in Folge Seriensieger.

Ulm gegen LG Welfen

Für Spannung ist auch bei den Frauen gesorgt. Salome Kirchners Bilanz der bisherigen Läufe: Zweite, Zweite, Dritte. Erste, Dritte und Fünfte war Franziska Jehle. Lucie Moisson, die Blitzenreute ausließ, siegte in Bad Waldsee und wurde Vierte in Birkenhard. Wer von diesen drei Läuferinnen die anderen beiden in Vogt hinter sich lässt und mindestens Zweite wird, hat die Serienwertung gewonnen. Sollten alle drei patzen, haben Verena Cerna und Lisa Thaler (beide SSV Ulm 1846) noch eine Chance auf den Gesamtsieg.

Bei der Mannschaftswertung zeichnet sich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ein Zweikampf zwischen dem SSV Ulm 1846 und der LG Welfen ab. Zweiter, Erster, Erster: So lautet die Bilanz der SSV-Läuferinnen. Erster, Dritter und Zweiter war die LG Welfen. Die LG muss also die Mannschaftswertung in Vogt gewinnen, um Ulm noch abzufangen. Ähnliches gilt für die Männer der LG Welfen. Ein Sieg in Vogt, und die Serienwertung geht an die LG. Ulm war bei zwei Läufen Erster, die LG Welfen hat einen ersten, einen vierten und einen zweiten Platz zu verzeichnen. Auch da bleibt es also bis Sonntag spannend.

Alle Informationen zur Laufserie gibt es im Internet unter:

www.crosslaufserie-oberschwaben.de