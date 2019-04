Spannende Osterrallye führt durch Ravensburg

Zahlreiche Aktionen und Spiele locken am Karsamstag, 20. April, ab 10 Uhr in die Ravensburger Innenstadt, wenn die Initiative Ravensburg (Stadt und Wirtschaftsforum) Groß und Klein zu „Spiel und Spaß mit dem Osterhas“ einlädt. Museen, Institutionen und Vereine sind mit ihren Ständen in der Innenstadt vertreten und bieten ein abwechslungsreiches Programm mit Bastelaktionen, Osterspielen und anderen Mitmach-Angeboten. Wie die Initiative Ravensburg weiter mitteilt, werden auch Mehli und Katzenliesele dabei sein.

Als besonderen Höhepunkt gibt es in diesem Jahr eine spannende Osterrallye quer durch die Oberstadt. Mehli und der Osterhase waren fleißig und haben auf ihrem Weg in einigen Schaufenstern bunte Ostereier versteckt. Die Rallye ist Teil des Flyers zur Veranstaltung, der auch in der Tourist Information im Lederhaus zur Abholung bereitliegt. Ziel der Rallye ist es, die Buchstaben aus allen Schaufenstern zu entdecken und damit das Lösungswort zu bilden. Für alle, die es gefunden haben, hat der Osterhase in der Tourist Information eine kleine Überraschung vorbereitet. Wer dort seine ausgefüllte Teilnehmerkarte abgibt, nimmt auch an einer Verlosung teil. Als ersten Hauptpreis können vier Karten für das Ravensburger Spieleland und als zweiten Hauptpreis ein Ravensburger Geschenkgutschein im Wert von 50 Euro gewonnen werden. Weitere Preise stellen einige Ravensburger Einzelhändler zur Verfügung.

Laut Pressemitteilung organisieren Unicef und die Initiative Ravensburg in der Herrenstraße wieder einen Luftballon-Weitflug-Wettbewerb. Im Haus der katholischen Kirche können Kinder Osterkerzen verzieren, und der Holzwerkstatt des Vereins für Frauen und Kinder in Not können Väter und Kinder ihr handwerkliches Geschick in unter Beweis stellen. Das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl bietet die Möglichkeit, mit Ostereiern zu basteln, und das Gänsbühl-Center organisiert eine große Ostereiersuche in der Innenstadt.

In der Roßbachstraße wartet Sassa Ruopp auf Nachwuchskünstler, die mit ihr in einer Aktion der Initiative Ravensburg Ostereier bemalen. Beim Musikhaus Lange können Kinder bei einem Lieder-Workshop mit Boni Bonito ihr Gesangstalent unter Beweis stellen und sich schminken lassen.

Auch das Museumsviertel hat sich in diesem Jahr wieder tolle Aktionen für seine kleinen und großen Besucher überlegt: Im Haus der Museumsgesellschaft wird Ostergebäck gebacken, im Museum Humpisquartier warten spannende Geschichten aus dem Mittelalter auf die Zuhörer, im Kunstmuseum gibt es Bastelaktionen rund um das Ei, und im Wirtschaftsmuseum sorgt eine Museumsrallye mit Bastelaktion für Spannung.

Von 11 bis 16 Uhr können sich Besucher vom Blaserturm einen einmaligen Blick über die Stadt verschaffen. Um 11 Uhr beginnt die Stadtführung „Ravensburger Stadtgeschichte“ bei der Tourist Information. Und natürlich darf laut Ankündigung auch ein beliebter Klassiker nicht fehlen: von 10 bis 15 Uhr dreht das Ravensburger Osterbähnle seine Runden über den Marienplatz und durch die Kirchstraße. Einstieg ist gegenüber von Spielwaren Fischinger.