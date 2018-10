Spannende Ferien mit dem Ravensburger Kinderherbst

Langeweile in den Herbstferien? Nicht beim Ravensburger Kinderherbst. Vom Samstag, 27. Oktober, bis Sonntag, 4. November, wird nach Angaben der Stadtverwaltung eine Woche voller Kultur für Kinder angeboten.

Der Ravensburger Kinderherbst geht in die fünfte Runde, mit im Boot sind alle Veranstalter des vergangenen Jahres, heißt es in der Mitteilung des städtischen Kulturamts. Demnach gibt es wieder die Möglichkeit, an einer Studioführung bei Regio TV teilzunehmen und eine Live-Moderation zu verfolgen. Es gibt auch wieder Angebote für diejenigen, die lieber auf, anstatt hinter der Bühne stehen: Der Moskito-Zirkuskurs und der Theater-Kurs im Theater Ravensburg bieten hier Möglichkeiten. Eine Puppentheater-Aufführung können sich Kinder bei Ottokars Puppentheater ausdenken: Eine eigene Geschichte erzählen und anschließend mit Handpuppen vorspielen. Zum Mitmachen laden außerdem verschiedene Puppentheater bei Ottokars Puppentheater und beim Figurentheater Ravensburg ein.

Wer lieber zuhören und sich die Geschichte selbst im Kopf ausmalen möchte, kann laut Pressemitteilung an der Vorlesestunde der Kinderstiftung teilnehmen. „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ wird dabei auch gesungen. Kreativ werden können Kinder in den Workshops der Museumsgesellschaft: In der Textilwerkstatt erlernen sie das Nassfilzen und in der Papierwerkstatt, wie man Papier schöpft.

Für diejenigen, die sich schon immer einmal wie die Ritter im Mittelalter fühlen und die Stadt verteidigen wollten, ist die Kinderstadtführung „Geheimnisvolle Türme“ genau das Richtige. Außerdem gibt es historische Führungen im Museum Humpisquartier nur für Kinder, im Wirtschaftsmuseum erfahren Schüler spannende Geschichten über Bankräuber und Gauner. Sogar der alte Tresor der Oberamtsparkasse und der unterirdische Haupttresor der Sparkasse, der normalerweise für Besucher verboten ist, ist Teil des Rundgangs.

Auch das Kunstmuseum bietet einen Rundgang mit anschließender praktischen Arbeit im Kreativraum an. Die Stadtbücherei lädt ein zum Kinderkino „Pippi außer Rand und Band“ und zu einem Tischfigurentheater über die Themen Chaos und Ordnung sowie den Samstagsgeschichten im Kornhaus. Auch die Musik kommt nach Angaben des Kulturamts beim Kinderherbst nicht zu kurz: Das Liedertheater „Wenn der Maulwurf Tango tanzt“ wird in der Zehntscheuer aufgeführt und das Stadtorchester Ravensburg präsentiert die Geschichte von „Peter Pan“ als Lauschkonzert für Familien im Schwörsaal. Im Theater Ravensburg ist die Geschichte von zwei ungleichen Freunden in „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ in einem Theaterstück zu sehen.