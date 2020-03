„Spätlese“ gibt’s live nur bei Facebook

Einige Veranstalter in Ravensburg haben ihre Termine aufgrund der aktuellen Situation im Landkreis Ravensburg wegen des Coronavirus abgesagt.

So findet die für Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr geplante Veranstaltung „Spätlese – Poetry Slam meets Kabarett & Spätburgunder“ nicht im Kapuziner Kreativzentrum in Ravensburg statt. Wie die Veranstalter mitteilen, übertragen die drei Künstler Marvin Suckut, Alex Simm und Wolfgang Heyer ihre Lesung vor leeren Rängen jedoch per Facebook-Live-Stream. Auf der Facebook-Seite „spaetleseravensburg“ würden die Poetry-Slammer ihrem Publikum einige Lese-Überraschungen bereithalten und bekannte Texte aus ihrem Repertoire zum Besten geben. Diese Online-Version der Veranstaltung beginnt wie geplant um 20 Uhr. Der Link zum Livestream lautet www.facebook.com/spaetleseravensburg

Auch die Organisatoren des Begegnungstags für Frauen am Freitag 13. März, in der Ravensburger Weststadt sagen ihren Termin ab. „Aufgrund der derzeitigen Situation, wollen wir aus Verantwortungsbewusstsein den Begegnungstag für Frauen jetzt doch absagen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat auch das ZfP Südwürttemberg Vorsichtsmaßnahmen beschlossen. Das für den 1. April anberaumte Pensionärstreffen am Standort Weissenau wird abgesagt. „Nachdem absehbar ist, dass die zu erwartende Erkrankungswelle bis zum April nicht vorüber sein wird, müssen wir schweren Herzens das Pensionärstreffen in Weissenau absagen“, wird Regionaldirektorin Renate Schepker in einer Pressemitteiluing zitiert. Weiter heißt es: „Senioren sind durch Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit vielen Teilnehmern besonders gefährdet.“ Auf diese Weise will das Sozial- und Gesundheitsunternehmen dazu beitragen, eine weitere Verbreitung des Virus zu verzögern und einzudämmen. „Spätestens im nächsten Jahr sehen wir uns dann alle, hoffentlich in guter Gesundheit und ohne Angst wieder“, verspricht Regionaldirektorin Karin Wochner.