Später Treffer lässt FV Ravensburg jubeln

Der FV Ravensburg hat in der Fußball-Oberliga schon bessere Spiele abgeliefert als am Samstagnachmittag gegen den SV Oberachern. Doch im Fußball zählen am Ende vor allem die Punkte. Und davon hatte der FV nach dem 1:0-Sieg drei. Es war der zweite Sieg in Folge für die Ravensburger, die Tabellenneunter bleiben.

In der 87. Minute wurde Daniel Hörtkorn vom Oberacherner Demarveay Sheron im Strafraum gefoult, Daniel Schachtschneider verwandelte den Strafstoß links unten zum 1:0. „Ich bin froh, dass wir die drei Punkte geholt haben“, meinte Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth. „Zum Sieg nehme ich die Gratulation auch gerne an, für das Spiel sicher nicht.“ Speziell in der ersten Halbzeit enttäuschten die Ravensburger. Nach den zuletzt guten Leistungen in Reutlingen, gegen Bissingen und am vergangenen Spieltag in Nöttingen wollte der FV den Lauf auch gegen Oberachern fortsetzen.

Mesic reagiert stark

Wohlfarth musste danach aber zugeben: „Ich muss mich bei jedem entschuldigen, der das Spiel gesehen hat. Wir hatten keinen Zugriff, wir wollten gar keinen Fußball spielen.“ In den ersten zehn Minuten hatten die Ravensburger viele Eckbälle und Freistöße in der gegnerischen Hälfte. Zwingend wurden die Oberschwaben aber nicht. In der 34. und 35. Minute hatte der SVO dann zwei dicke Chancen. Zunächst setzte sich Nico Huber auf der linken Seite gegen Samuel Boneberger durch, in der Mitte kam Cemal Durmus an zwei Ravensburgern vorbei, scheiterte dann aber am stark reagierenden FV-Torwart Haris Mesic. Eine Minute später konterte Oberachern über die rechte Seite, Gabriel Gallus bediente Durmus, doch der setzte seinen Heber klar drüber. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte Oberacherns Trainer Mark Lerandy. „Es gab nicht viele Situationen, in denen wir ungeordnet waren.“

Klare Steigerung nach der Pause

In der Halbzeitpause wurde Wohlfarth in der Kabine deutlich. „Ich war null Komma null zufrieden.“ Seine Mannschaft steigerte sich dann auch zusehends. „Aber der 55. Minute war bei uns ein Bruch im Spiel“, sagte Lerandy. „Da haben wir das Spiel aus der Hand gegeben und waren zu ängstlich.“ In dieser 55. Minute knallte Felix Schäch den Ball an die Latte, Pascal Maier setzte den Nachschuss fast schon kläglich drüber. Ravensburg hatte deutlich mehr Platz in der Offensiv, machte daraus aber – bis auf den Lattenschuss – zunächst nicht viel.

Gäste hadern mit Pfiff

Im Sturm wechselte Wohlfarth nach einer Stunde Schachtschneider ein, der fortan mit Max Chrobok eine Doppelspitze bildete. Die Angriffe des FV wurden besser, doch fast ging es schief. Nach einem Ballverlust von Bartosz Broniszewski kam Evans Erius zum Abschluss, wieder war Mesic zur Stelle. Kurz darauf klärte Samuel Boneberger den Ball kurz vor der eigenen Torlinie. Doch dann kam der Zweikampf zwischen Hörtkorn und Sheron und der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Felix Ehing. „Wenn er pfeift, dann ist es wohl ein Elfer“, meinte Lerandy. Eine Situation kurz vor dem Schlusspfiff regte den SVO-Trainer aber mächtig auf. Ein Duell zwischen Ravensburgs Moritz Strauß und SVO-Innenverteidiger Nicola Leberer fanden die Gäste ebenfalls straftoßwürdig. Ehing pfiff zwar auch. Allerdings pfiff er die Partie ab. „Die Schiedsrichterleistung war eine Katastrophe“, sagte daher Lerandy.

Den Ravensburgern war das naturgemäß herzlich egal. Sie feierten bei lautstarker Musik in der Kabine. „Die Stimmung ist natürlich gut“, meinte Wohlfarth. „Aber warum wir nicht den Willen gezeigt haben wie zuletzt, müssen wir im Training aufarbeiten.“