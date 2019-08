Später Jubel beim FV Ravensburg II

Ein Lastminute-Treffer von Julian Flock hat der U23 des FV Ravensburg drei Punkte gegen den FC Albstadt beschert. Der Start in die Landesligapartie ging dabei um ein Haar nach hinten los: In der 8. Minute holte Innenverteidiger Tim Kibler Albstadts Matthias Endriß im Strafraum von den Beinen. Glück für den FV, dass sich nach kurzem Disput („Der Gefoulte schießt nie“, „Es schießt der, der sich am besten fühlt“), Denis Banda vor Endriß den Ball schnappte. Dessen Ecke ahnte Luka Borgelott im Ravensburger Tor und wehrte den Strafstoß ab.

Auf der anderen Seite legte sich Burhan Soyudogru, der nach langer Verletzungspause in der U23 Spielpraxis sammeln sollte, in der 15. Minute den Ball an der Strafraumkante zum Freistoß zurecht. Der Schuss blieb zwar in der Mauer hängen, rutschte aber doch durch, Kibler erzielte das 1:0. Der war in diesem Moment wohl der glücklichste Mann auf dem Feld: Elfmeter verursacht, Tor gemacht – besser konnte es nicht laufen.

Das Tor gab den Ravensburgern mehr Sicherheit. Auf der anderen Seite war sichtbar, dass Albstadt nach großem Umbruch noch in der Findungsphase ist. Der FV kam mehrere Male außen hinter die Abwehr, im Zentrum fehlte aber insbesondere bei Robin Hettel noch die Präzision im Abschluss. Soyudogru scheiterte zudem mit seiner besten Möglichkeit von halblinks an Albstadts Torwart Chris-Jan Leitenberger. Die große Chance zum Ausgleich hatte Kevin Schneider, der freistehend aus kurzer Distanz Borgelott in die Arme köpfte (36.). Stattdessen war in der 44. Minute Tim Lauenroth links durch – Hettel schob Albstadts Keeper den Ball zum 2:0 durch die Beine.

In Halbzeit zwei hielten die Ravensburger ihr druckvolles Spiel nicht aufrecht. Nach vorne ging nichts mehr. Albstadt übernahm mehr und mehr die Kontrolle, Hakan Aktepes Anschlusstreffer nach Vorarbeit von Endriß in der 56. Minute war die logische Konsequenz. Jetzt wackelten die Ravensburger bedenklich, auch die Wechsel von Trainer Fabian Hummel brachten keine Sicherheit. Im Gegenteil: In der 68. Minute vertändelte der eingewechselte Thore Bedey den Ball im Zentrum, Denis Banda krönte eine starke Leistung mit dem Ausgleich. Mit viel Kampf, einem im Eins-gegen-Eins starken Torwart und Glück – in der 86. Minute rettete Sven Spekking auf der Linie – hielt der FV das 2:2. Und in der Nachspielzeit hatte Saikou Drammeh seine spielentscheidende Idee: Ein Steilpass auf Flock, die Albstädter Abwehr reklamiert Abseits, Flock packt seine letzten Kräfte in einen Sprint und bleibt vor dem Tor eiskalt. Der Rest war Jubel.

„Das war eine echte Teamleistung, die ganze Mannschaft wollte bis zum Schluss“, freute sich Hummel. „In Halbzeit eins haben wir mit viel Ballbesitz die Akzente gesetzt. In der zweiten Halbzeit hat man die englischen Wochen gemerkt.“