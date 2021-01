Sozialpsychiatrischer Dienst in Ravensburg unterstützt auch in der Krise

Menschen, die bereits unter einer seelischen Belastung leiden, werden durch fortwährende Meldungen über die Zahl der Corona-Infizierten und die verschiedenen Lockdown-Maßnahmen in besonderer Weise verunsichert. Das teilt der Ravensburger Verein Arkade mit. Der Pressemitteilung zufolge schüre die Pandemie Ängste, und die Einschränkungen begünstigten psychische Erkrankungen. Die aktuelle Krise verstärke nicht nur den Leidensdruck für Menschen mit seelischer Erkrankung, sondern befördere bei vielen Menschen das neue Auftreten von Symptomen einer psychischen Erkrankung.

Deshalb komme den niederschwelligen Beratungsangeboten für Menschen mit einer seelischen Belastung, wie sie flächendeckend im Landkreis Ravensburg von dem Sozialpsychiatrischen Dienst in Trägerschaft der Arkade angeboten werden, große Bedeutung zu. „Durch schnelle Erstkontakte und qualifiziertes Fachpersonal ist es möglich, zeitnah vor Ort Beratung und Unterstützung zu gewährleisten sowie als Lotsen im Hilfesystem zu agieren“, heißt es in der Pressemittelung weiter. Um Betroffenen den Zugang zur Beratung zu erleichtern, seien auch in Pandemiezeiten Hausbesuche in die entlegensten Regionen des Landkreises unter Einhaltung aller Hygieneregeln mit FFP2-Maske möglich.

Multiprofessionelles Team

Für den Altkreis Ravensburg beispielsweise stehe der Fachdienst für chronisch seelisch erkrankte Menschen mit Sitz in der Gartenstraße in Ravensburg auch während der Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiterhin allen Menschen zwischen 18 und 65 Jahren mit einer psychischen Beeinträchtigung zu den üblichen Öffnungszeiten montags bis freitags zur Verfügung. Die Beratungen und Hausbesuche werden von einem multiprofessionellen Team bestehend aus Sozialpädagogen und Pflegefachkräften erbracht und sind kostenlos. Bezuschusst wird der Dienst vom Land Baden- Württemberg und dem Landkreis Ravensburg.