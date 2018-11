Sozialausschuss will zwei Kitas unterstützen

Die Stadt Ravensburg unterstützt voraussichtlich zwei Kindertagesstätten mit insgesamt knapp 200 000 Euro. Die St.-Elisabeth-Stiftung soll bis zu 100 000 Euro für die Ausstattung zweier neuer Gruppen in der Kindertageseinrichtung Casa Elisa erhalten, wenn es nach dem Sozialausschuss geht. Mit dem Geld sollen Gruppen-, Neben- und Schlafräume sowie Ess-, Sanitär- und Außenbereich ausgestattet werden. Die zwei neuen Gruppen sollen im März 2019 in Betrieb gehen. Gut 90 000 Euro soll die katholische Gesamtkirchengemeinde als Zuschuss erhalten, um Mehrkosten bei der Sanierung der Kita St. Josef zu decken, so die Beschlussempfehlung des Sozialausschusses. Endgültig hat der Gemeinderat am Montag über beide Fälle zu entscheiden.