Souveräner Heimsieg für den FV Ravensburg

Zum ersten Mal seit der Hinrunde der Saison 2013/14 hat der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga gegen den SV Oberachern gewonnen. Am Samstagnachmittag setzte sich der FV gegen schwache Gäste mit 3:0 durch. Ein Doppelschlag der Ravensburger in der ersten Halbzeit und das schnelle 3:0 sowie ein Platzverweis gegen SVO-Stürmer Daniel Filkovic sorgten für die frühzeitige Entscheidung.

Oberachern startete die Partie mit einer defensiven Dreierkette. Zunächst standen die Gäste auch ganz gut und hatten durch Adel Sylvain Daouri und Anthony Decherf gute Möglichkeiten aus der Distanz. Der FV brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden – dann dominierte Ravensburg allerdings. Doch die Flanken waren noch zu ungenau.

Schwache Abwehr der Gäste

So auch zunächst in der 30. Minute: Jona Boneberger schickte Jascha Fiesel auf der linken Seite, dessen Flanke verpasste Rückkehrer Rahman Soyudogru knapp. Burhan Soyudogru holte sich den Ball auf der rechten Seite wieder, über Sebastian Reiner kam er in den Strafraum zu Felix Hörger. Mit einem satten Rechtsschuss ins lange Eck traf Hörger zum 1:0.

Dieser Gegentreffer warf Oberachern völlig aus der Bahn. Planlos in der Verteidigung, schwach in den Zweikämpfen – und fünf Minuten später mit 0:2 in Rückstand. Sekunden, nachdem Torwart Logan Kleffer in höchster Not vor Max Chrobok geklärt hatte, ließ der SVO Rahman Soyudogru ganz frei im Fünfmeterraum stehen. Da musste sich der FV-Torjäger, der zuletzt drei Spiele gesperrt war, nicht lange bitten lassen und erhöhte auf 2:0. Trainer Mark Lerandy war wohl froh, dass kurz darauf erstmal Pause war.

Fiesel verpasst Traumtor

Bei Ravensburg kam zur zweiten Halbzeit Harun Toprak für Chrobok ins Spiel, um auf der Außenbahn für mehr Tempo zu sorgen. Für das erste Ausrufezeichen sorgte aber Fiesel, der Torwart Kleffer beinahe mit einem 60-Meter-Schuss düpiert hätte. Auf der Linie wehrte Kleffer den Ball gerade noch ab. Hinten spielte der FV allerdings ab und an zu sorglos. Torwart Kevin Kraus musste beim guten Schuss des eingewechselten Philip Keller erstmals richtig eingreifen.

Innerhalb von wenigen Sekunden gab Oberachern das Spiel dann allerdings gänzlich aus der Hand. Bei einem Konter war Toprak völlig alleine, Kleffer kam erst raus, entschied sich dann aber anders und Toprak traf zum 3:0. Während dieses Spielzugs lag zudem Philipp Altmann am Boden - nach dem Treffer und einer kurzen Beratung mit Linienrichter Manuel Krieger stellte Schiedsrichter Dennis Bauer Oberacherns Daniel Filkovic wegen einer Tätlichkeit vom Platz. „So wollen wir nicht auffallen“, entschuldigte sich Trainer Mark Lerandy später und räumte damit ein, dass der Platzverweis berechtigt war. „Das müssen wir schnell abstellen.“

Mehr Tore möglich

Ganz ohne Konzentration ging es für Ravensburg aber auch in Überzahl nicht. Gallus hatte in der 68. Minute die große Chance zum Anschlusstreffer. Die Luft beim FV war etwas raus. Moritz Jeggle hatte dann eine starke Szene, die noch einmal Schwung ins FV-Spiel brachte. Sein Pass kam punktgenau in den Lauf von Toprak, der den Ball frei vor Kleffer dieses Mal allerdings rechts am Tor vorbeisetzte. Auch Burhan Soyudogru verfehlte das Tor aus aussichtsreicher Position, Daniel Hörtkorns Schuss wurde noch abgefälscht. „Mit ein wenig mehr Konsequenz können wir es am Ende noch höher machen“, meinte FV-Trainer Steffen Wohlfarth. „Aber nach einem 3:0 wollen wir uns nicht beschweren.“ Oberachern kam nämlich nicht mehr gefährlich vor das Tor des FV. „Ravensburg war zielstrebiger und besser organisiert“, sagte Lerandy. „Es kommt mir so vor, als würden wir es gerade ein bisschen abschenken.“