Sound und Groove in den Gassen und auf dem Marienplatz

Die Ravensburger Innenstadt klingt am Samstag, 3. September, ab 17 Uhr. Dann heißt es wieder „Musik in der Stadt“, organisiert vom wifo Ravensburg. Zentraler Punkt der Veranstaltung ist der Marienplatz. Hier spielt bis 21 Uhr die Band Nosa aus Ravensburg. Weitere acht Standorte werden von mobilen Bands bespielt, der Spielzeitraum je Standort ist zweimal 20 Minuten. Solche Standorte sind in der Kirchstraße, der Markstraße, der Eichelstraße, am Gespinstmarkt, in der Bachstraße, der Rosenstraße, der Eisenbahnstraße und am nördlichen Marienplatz.

Nosa spielt von Old-School-Music über Klassiker bis hin zu den modernen Stücken interpretiert auf eigene Art und Weise. Desweiteren spielen unter anderem Jazzmops, bestehnd aus Oli Mascha und Volker König. Mit Kontrabass und Gitarre bieten sie ein breites Repertoire, wie es in der Ankündigung heißt. Auch die Old Boys sind mit von der Partie. In einer akustischen Besetzung unterhält das Trio mit Klassikern und möchten auch Wünsche des Publikums erfüllen.