Sorgentelefon wird rege nachgefragt

- Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist die Caritas Bodensee-Oberschwaben nach eigenen Angaben für die Menschen da und gut erreichbar. Die persönlichen Beratungsangebote aller Caritasdienste würden zurzeit zwar schwerpunktmäßig über das Telefon und Chatformate abgewickelt. „In schwierigen Situationen gibt es aber unter Einhaltung der bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln auch Face-to-face-Kontakte“, berichtet Angelika Hipp-Streicher, Caritas-Fachleiterin Familie und Integration.

„Viele Erfahrungen im Umgang mit Stress- und Grenzsituationen“

Ende März hatte die Caritas für alle Bürger der Caritas-Region im Landkreis Ravensburg und im östlichen Bodenseekreis dreimal pro Woche ein Sorgentelefon eingerichtet. Das Angebot werde rege genutzt und vorerst bis Ende Juni verlängert. Vier Telefonleitungen könnten unter dem Dach der Caritas zu den Beratungszeiten als Sorgentelefon genutzt werden. Die Caritas-Mitarbeiter am Sorgentelefon bringen laut Hipp-Streicher viele Erfahrungen im Umgang mit Stress- und Grenzsituationen mit. Sie würden über psychologische, pädagogische und rechtliche Kompetenzen verfügen, ein breites Wissen zu Unterstützungsmöglichkeiten besitzen und dabei dabei, Probleme zu klären und Perspektiven zu entwickeln.

Die Bandbreite der Hilfesuchenden sei groß: „Bei uns melden sich Personen aus allen Altersklassen und Gesellschaftsschichten – Familien, Alleinerziehende, Senioren oder auch ganz junge Menschen“, berichtet die Fachkraft Sabrina Nestvogel. Die Hilfesuchenden kämen mit den unterschiedlichsten Anliegen, darunter Erziehungsprobleme, finanzielle Sorgen durch Kurzarbeit, Lernprobleme, familiäre Überforderung oder auch Isolation. „Ältere Menschen rufen manchmal an, weil sie einfach mal wieder mit jemandem reden möchten“, so die Beraterin. Bei manchen Personen habe sich eine bereits bestehende schwierige Situation durch die Corona-Krise noch verstärkt, andere wiederum hatten bislang keinerlei Probleme und sind erst im Zuge von Corona in eine persönliche Schieflage geraten.

„Atmosphäre sehr offen und vertrauensvoll“

„Die Atmosphäre am Telefon ist meist sehr offen und vertrauensvoll“, berichtet Sozialarbeiter Christian Sauter. In der Regel würden die Beratungsgespräche zwischen einer halben Stunde und eineinhalb Stunden dauern. Auch völlig anonyme Beratungen seien mit dabei. „Wir versuchen, jedem Anrufer, auch wenn er uns seinen Namen nicht nennen möchte, schnellstmöglich und nachhaltig zu helfen“, so Sauter.

Neben Sabrina Nestvogel und Christian Sauter bedienen auch die Diplom-Sozialpädagogen Elke Mayer und Michael Link das Caritas-Sorgentelefon. Die Telefonberatungen würden die versierten Mitarbeiter vor neue Herausforderungen stellen. „Es ist ungewöhnlich für uns, dass wir unsere Gesprächspartner nicht sehen und ihre Reaktionen nur über das Sprechen vermittelt bekommen“, sagt Sabrina Nestvogel. Erfahrungen aus Online-Beratungen seien da sehr hilfreich.