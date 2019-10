Sorgen um die Bauern oder um die Bienen

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ sorgt seit Wochen für Diskussionen. Die Initiatoren haben Ideen gesammelt, wie Insekten und Tiere besser geschützt werden sollen.

Noch bis zum 23. März 2020 müssen sie 770 000 Unterschriften in Baden-Württemberg sammeln, damit die von ihnen geforderten Gesetzesänderungen weiter vorangetrieben werden.

Die Bauern in der Region hingegen haben Angst um ihre Zukunft. Sie haben grüne Kreuze gebaut und an Obstplantagen und Feldern als Zeichen gegen die aktuelle Agrarpolitik in Deutschland und als Protest gegen die Ziele des Volksbegehrens aufgestellt.

Inzwischen scheint sogar ein Kompromiss zwischen Initiatoren des Volksbegehrens und der Landesregierung möglich. Die SZ-Mitarbeiterinnen Julia Blunk und Leunora Biqkaj haben sich in Ravensburg umgehört, was Passanten von Volksbegehren und Protest halten.

Die 57-jährige Edith Bodenmüller aus Wangen hat bereits von dem Volksbegehen „Rettet die Bienen“ gehört. Sie hat im letzten Jahr einen Imkerkurs gemacht. Besonders die Wildbienen liegen ihr am Herzen. Ihr ist es wichtig, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmittel abnimmt. Sie möchte nicht, dass Rückstände in ihren Lebensmitteln auftauchen.

Edith Bodenmüller (Foto: Leunora Biqkaj)

Außerdem ist sie davon überzeugt, dass die Tierwelt unter Pestiziden leidet. Trotzdem zeigt sie auch Verständnis für die Bauern, die angesichts der geforderten Beschränkungen um ihre Existenz bangen. Sollte bei verringertem Spritzmitteleinsatz das Obst nicht ganz makellos sein, würde sie es trotzdem noch kaufen.

Schmaleggerin: „Bioprodukte für größere Familien zu teuer“

Der 83-jährige Theo Weh aus Ravensburg hat schon grüne Kreuze gesehen. Ihm sei bewusst, dass die Umwelt geschützt werden müsse. Allerdings ist er der Meinung, dass Bauern derzeit fast gezwungen sind, zum Beispiel ihr Obst zu spritzen, da die Kunden nur Lebensmittel kaufen, die perfekt aussehen. Er spricht sich aber dafür aus, dass nur dann gespritzt wird, wenn es unbedingt nötig ist.

Theo Weh (Foto: Leunora Biqkaj)

Gisela Senn aus Schmalegg hat nicht vor, für das Volksbegehren zu unterschreiben. Sie hält die Argumentation für übertrieben. Die Population der Honigbienen gehe – anders als in der Diskussion manchmal vermittelt wird – gar nicht zurück, nur die Zahl der Wildbienen sinke. Außerdem ist es ihrer Meinung nach schwierig für die Bauern, so schnell wie im Volksbegehren gefordert auf ökologische Anbauweise umzustellen.

Gisela Senn (Foto: Leunora Biqkaj)

Außerdem könne sich nicht jeder Bürger Bioprodukte leisten: Sie selbst kaufe zwar gerne auf dem Wochenmarkt in der Weststadt regional ein. Für größere Familien seien Bioprodukte aber einfach zu teuer, um sich damit zu versorgen.

Junge Ravensburgerin findet den Streit wenig konstruktiv

Ein 19-jähriger Ravensburger, der in der Innenstadt an einem Obststand arbeitet, berichtet, dass der Bauer, von dem die Früchte stammen, auch Pflanzenschutzmittel benutzt. Darin sehe er aber keinen Grund, ihn nicht mit seiner Arbeit zu unterstützen.

Mareike Eilingsfeld (23) aus Ravensburg hat schon viele grüne Kreuze gesehen und denkt darüber nach, ihre Stimme beim Volksbegehren abzugeben. Ihr tun besonders die Tiere leid, die unter den Pestiziden leiden.

Mareike Eilingsfeld (Foto: Leunora Biqkaj)

Sie findet den Streit wenig konstruktiv und wünscht sich, dass die Unterstützer des Volksbegehrens und die Bauern aufeinander zugehen. Nur gemeinsam könne man überlegen, wie es im Interesse beider Seiten weitergehen soll.

Ihr Begleiter, der 33-jährige Felix Wilibald aus Ravensburg, schließt sich ihrer Meinung an. Auch er hat vor, für das Volksbegehren zu stimmen.

Felix Wilibald (Foto: Leunora Biqkaj)

Er findet den Diskussion und die Prozesse, die dadurch in Gang gesetzt werden, interessant und ist gespannt, worauf sich beide Seiten am Ende einigen können.