Sorgen kann man teilen

12 418-mal hat das Telefon im vergangenen Jahr bei der Telefonseelsorge Oberschwaben-Allgäu-Bodensee mit Sitz in Ravensburg geklingelt. 95 Ehrenamtliche – 75 Prozent Frauen und 25 Prozent Männer – ermöglichen einen Rundum-Dienst in fünf Schichten, 21 Mitarbeiter engagieren sich zusätzlich in der Mail- und Chatseelsorge, die besonders jüngere Menschen anspricht. Zahlen, die Gabriela Piber, Leiterin der Geschäftsstelle, nicht ohne Stolz erwähnt. 9476 Seelsorge- und Beratungsgespräche von durchschnittlich 25 Minuten wurden geführt. Die meisten Themen der Anrufer sind familiäre Beziehungen, Einsamkeit, körperliches Befinden und depressive Stimmungen. Für die meisten Anrufer kann das Gespräch die Nabelschnur zur Welt sein, wie die Theologin, Pädagogin und Psychotherapeutin Piber erklärt.

Den großen Erfolg verdankt die ökumenische Telefonseelsorge Ravensburg den ehrenamtlichen Mitarbeitern, die zum Teil schon langjährig dabei sind. Dank der zweijährigen Ausbildung, ständiger Fortbildungen und Supervisionen sind sie qualifiziert, zu einfühlsamen, helfenden Gesprächen. Jüngere Menschen suchen heute eher Hilfe über die Online-Beratung. Auch das ist möglich dank speziell ausgebildeter Mitarbeiter.

Freude an der Arbeit steht laut einer Studie des Faches Soziale Arbeit der Universität Duisburg-Essen bei 93 Prozent der Befragten an erster Stelle, gefolgt vom Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, ist ebenfalls ein häufig genanntes Argument, ebenso wie das Gefühl der Verbundenheit und persönlichen Weiterentwicklung, das mit der Mitarbeiterpflege, Supervision und Fortbildungen ermöglicht wird. „Ich bekomme mehr zurück, als ich gebe“, so drückt es eine Mitarbeiterin in Ravensburg aus. Am „Tag des Ehrenamtes“ am 5. Dezember rief die Telefonseelsorge dazu auf, sich für langfristige Ehrenämter zu bewerben und damit der Gesellschaft Stabilität und Konstanz zu geben. Die Mitarbeit bei der Telefonseelsorge sei Ausdruck praktizierter Nächstenliebe und heute genauso wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wie bei ihrer Gründung vor 60 Jahren.

Dass die Leiterin der Telefonseelsorge für ihre Aufgaben brennt, spürt man im offenen, freundlichen Gespräch mit ihr. Ganz nebenbei erwähnt sie, dass sie sich viele Hüte aufgesetzt hat: Neben der Leitung von Telefonseelsorge und ökumenischer Ausbildungsstelle ist Piber zuständig für die konzeptionelle Weiterentwicklung und für die Leitung des Auszeithauses Oberschwaben in Reute.

Die nächste zweijährige Ausbildung startet im Februar. Zuvor gibt es zwei Infoabende am Dienstag, 14. Januar 2020, 15 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 15. Januar 2020, 19 bis 21 Uhr. Gabriela Piber und ihr Team hoffen auf rege Teilnahme. Das Ehrenamt bei der Telefonseelsorge ist unentgeltlich, und doch lohnt es sich für alle, die ihr Leben bereichern wollen: Durch einen Dienst, der auf Beziehungen und Gespräche setzt, auf die Förderung der Gesprächs- und Beraterkompetenz und auf die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, in der man sich getragen fühlt und Freundschaften entstehen.

Besonders glücklich ist Gabriela Piber über die bundesweite Entwicklung des „Krisen-Kompass: Ab März kann die App unter www.krisen-kompass.app heruntergeladen werden und steht dann dem Nutzer kostenlos zur Verfügung. Gedacht ist die App für Menschen mit Suizidgedanken oder an Menschen, die jemanden kennen mit Suizidgedanken.