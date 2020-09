Sorge vor verschärfter Elterntaxi-Problematik: User von Schwäbische.de reden Klartext

Pünktlich zum Schulbeginn werden sich wieder "Elterntaxis" vor Schuleingängen stauen. Die Corona-Pandemie verschärft gerade ein bekanntes Problem, denn viele Eltern fragen sich, ob es nicht sicherer ist, wenn sie ihr Kind direkt mit dem Auto zur Schule fahren.

Aber auch der Verkehrsstau vor dem Schultor, wo verschiedenste Verkehrsteilnehmende in Eile aufeinandertreffen, ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr, insbesondere für Schulkinder. Darauf weisen Unfallkassen und Berufsgenossenschaften im Rahmen ihrer Präventionskampagne "kommmitmensch" hin. Sie rufen dazu auf, nach anderen Lösungen zu suchen.

Wir haben unsere Leser gefragt:

Was denken Sie zu diesem Thema? Welche "anderen Lösungen" fallen Ihnen ein?

Autos von den Schulen verbannen

Andreas W.: "Am besten alle Straßen rund um Schulen zu Fußgängerzonen erklären, dann wäre das Problem gelöst."

Abstandsregeln in Bus und Bahn klappen nicht

Erich S.: "Natürlich fahren wir unsere Kinder und setzen sie nicht in den Bus. Diese Diskussion kann man sich sparen. Entweder Abstandsregeln oder nicht - Bus und Bahn stehen dem entgegen und eigentlich sollte man froh sein über jeden, der Platz macht für diejenigen, die drauf angewiesen sind. Stattdessen einfach Ehrenamtliche vor die Schulen, die die Türen der Autos öffnen und Schüler entgegennehmen - dann staut sich auch nichts und es läuft geordnet ab."

Es scheitert an der Busverbindung

Frank L.: "Wir würden ja gerne auf das Elterntaxi komplett verzichten, allerdings gibt es für die Grundschulkinder derzeit keine Möglichkeit, mit dem Bus nach der Nachmittagsbetreuung von der Grundschule Weißensberg mit dem Bus nach Bösenreutin zu kommen. Es sei denn, man lässt Erstklässler umsteigen und 40 Minuten auf den Anschlussbus warten. Morgens ist es kein Problem, da fährt der Schulbus."

Bessere Verkehrserziehung für die Kinder

Hartmut H.: "Der schwerste und mühsamste Weg ist, die Kinder fit für den Verkehr zu machen. Das kostet viel Zeit und Aufwand, aber ich denke, das sind uns die Kinder wert."

Schlechte Busverbindung und Corona-Risiko

Christian H.: "Da die Schule eines meiner Kinder auf meinem Arbeitsweg liegt und die Busse unmöglich fahren (nicht direkt aus dem Ort, sondern erst 10 km weiter weg), fahre ich dieses natürlich zur Schule. Jedoch hole ich es seit Corona auch täglich wieder von der Schule ab. Die Busse sind auch in der heutigen Zeit ziemlich voll und sehr viele verstehen den Mund-Nase-Schutz als reinen Kinnschoner. Da möchte ich nichts riskieren."

Eltern fördern die Faulheit der Kinder

Micha S.: "Es gäbe ja noch die Alternative Fahrradfahren - bis zu 6-8 km Entfernung ist das ja (auch ohne E-Antrieb) kein Problem. Oder laufen - wenn man nur etwa bis 2 km hat (Bei Grundschülern etwas weniger). Aber viele Eltern denken offenbar nicht drüber nach, dass sie mit dem Elterntaxi die Bequemlichkeit und Faulheit ihrer Kinder fördern. In der Freizeit der Kinder ist es oft nicht besser - Mama ist der persönliche Chauffeur. Die Mama setzt sich unnötigem Stress aus, den Kindern werden wichtige Lerninhalte fürs Leben vorenthalten. Wir mussten früher selber schauen, wie wir wo hinkamen, wenn wir wo hin wollten. Nur in Ausnahmefällen wurden wir gefahren. Und das war gut so."

Lasst den Kindern ihren Freiraum zur Selbstentfaltung

Susanne S.: "Grundsätzlich ist das gemeinsame Laufen der Kids eine Bereicherung für die Kinder selber. Es ist alles spannend und sie können sich gegenseitig mitteilen. Sie lernen Gefahren kennen und auch einzuschätzen. Selbst ich erinnere mich sehr gern an die Zeit, als ich mit Freundinnen zur Schule lief, bis in die letzte Klasse. Leider werden die meisten Kinder heutzutage verhüddelt und vertüddelt. Ohne die Mama bekommen viele gar nix mehr hin und bekommen nichts mehr geklärt und geregelt. Die Elterntaxis bringen oftmals laufende Kinder in Gefahr, und es scheint Ihnen völlig egal zu sein: Hauptsache mein Kind kommt unbeschadet an, am besten noch den Schulranzen und das Kind bis an den Sitzplatz begleiten. Ob Bus, Bahn, Edeka, Aldi, Schule, Kindergarten, Spielplatz, Freunde - ja wir können uns überall anstecken. Ich liebe meine Kinder auch über alles und genau deshalb muss man sie ein bisschen mehr selber machen lassen, auch den Schulweg, wenn machbar, bewältigen. Gebt den Kindern Flügel!!

Die Kinder nicht dauernd und überall überbehüten

Andreas S.: "Klar hat man als Erwachsener immer Bammel um die Kinder. Aber wenn sie es nicht alleine schaffen, in die Schule zu laufen oder Bus zu fahren oder Fahrrad, was soll aus ihnen dann für Menschen werden? Man kann nun mal nicht dauernd in einer behütenden Glocke leben. Man muss fit werden für die Zukunft. Dem Wetter ausgesetzt, den Mitmenschen, und anderen Sachen, welche auf einen zukommen im Leben. Mama/Vaters Taxi ist nicht die Lösung."

Kein 'Helikoptern', sondern Fürsorgepflicht

Thomas L.: "Diese Oberlehrer und Pseudo-Psychologen, welche den Eltern am liebsten vorschreiben würden, wann und wie sie Ihre Kinder zu bringen haben. Viele davon sicher kinderlos. Ich entscheide selbst, gemeinsam mit meinen Kindern, ob und wann ich sie zur Schule fahre. Solange es solch eklatanten Mängel im ÖPNV und bei den ach so sicheren Schulwegen gibt, werde ich daran auch nichts ändern. Meine Kinder lernen trotzdem selbständig zu leben und dies hat auch nichts mit 'Helikoptern' zu tun, sondern nennt sich Fürsorgepflicht. Für viele ein Fremdwort, erlebe ich leider jeden Tag."

VIDEO - Elterntaxis sorgen für Verkehrschaos

Die Sommerferien sind vorbei, jetzt heißt es für die Kinder und Jugendlichen in Baden-Württemberg wieder: die Schulbank drücken und lernen. Die erste Prüfung des Tages findet für viele Schüler aber bereits vor Unterrichtsbeginn statt: sie müssen sich ihren Weg durch das Verkehrschaos direkt vor der Schule bahnen. Denn etwa Zweidrittel der Grundschüler werden von ihren Eltern zur Schule gefahren. Und das kann oft ganz schön gefährlich werden.