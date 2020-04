Sopranistin Wiltrud Weber gibt Internetkonzert aus der Klosterkirche Weißenau

Die Ravensburger Sopranistin Wiltrud Weber möchte dazu beitragen, dass sich die Stimmung der vielen isolierten Senioren in den Heimen und der Schwerkranken in den Krankenhäusern wieder etwas aufhellt und sie wegen der Corona-Pandemie nicht in Depression verfallen. Am Muttertag, 10. Mai, ab 16 Uhr gibt sie zusammen mit dem Organisten und Leiter des Ravensburger Oratorien-Chores, Gregor Simon, in der Klosterkirche Weißenau ein Konzert, das aus dem leeren Gotteshaus live weltweit empfangen werden kann. Einzige Voraussetzung ist ein Internet-Anschluss. Wer das 50-minütige Klassik-Programm genießen möchte, muss nur die Webseite der Künstlerin unter www.willaweber.com aufrufen und dort auf „Play“ klicken.

Wiltrud Weber war kürzlich nach Ravensburg zurückgekehrt, weil ihre Mutter einen runden Geburtstag gefeiert hat. An sich wollte sie inzwischen schon wieder in Berlin sein und auch in Los Angeles, um neue künstlerische Projekte zu realisieren. Die Corona-Krise machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Aber anstatt nun zu resignieren, weil sie in Ravensburg „gestrandet“ ist, richtete sie sich im Elternhaus flugs ein Aufnahmestudio ein, hält per Internet Kontakt zu anderen Künstlern in Deutschland und den USA und kam auf die Idee des „Sopran-Orgel-Frühlings-Livestream-Konzerts“ aus der Weißenauer Kirche, wo sie schon früher aufgetreten ist, so wie im Festsaal auch. Das Programm enthält Welt berühmte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johann Sebastian Bach und anderen.

Dank guter Kontakte in der Heimat hat sie die dafür notwendigen Verbündeten gewonnen. Ulrich Höflacher, Organist in Weißenau, sicherte seine Unterstützung zu. Und was die Finanzierung betrifft auch Ralph Zodel von der Spital- und Bruderhaus-Stiftung, der nur zu gut weiß, wie die Heimbewohner derzeit unter der Kontaktsperre leiden. Auch ist es Weber gelungen, mit Christian Schneider, Kameramann und Tontechniker beim SWR, einen versierten Fachmann für die Aufnahme und Übertragung des Konzerts im Internet zu engagieren. Ein Dreierteam von Spezialisten wird sich darum kümmern, auch um die Nachproduktion in Form einer Aufzeichnung für alle, die nicht live dabei sein können.