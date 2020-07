Sonntagsfahrt mit 2,5 Promille – Polizei sucht Zeugen

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagnachmittag am Rande der Ravensburger Weststadt an der dortigen Ampel ein Auto angerempelt und in Bavendorf eine Radfahrerin gestreift. Die Polizei sucht Zeugen, denen der Ford Focus im Bereich B 30 und B 33 durch seine Fahrweise aufgefallen ist.

Kurz vor 15 Uhr fiel der Alkoholsünder einer Verkehrsteilnehmerin auf der B 30 durch seine unsichere Fahrweise auf, heißt es im Polizeibericht. Der 54-Jährige fuhr zu der Zeit auf der Bundesstraße von Oberzell in Richtung Weingarten. An einer der beiden Abfahrten in Ravensburg oder Weingarten verließ er die Bundesstraße, um danach in entgegengesetzter Richtung weiterzufahren. Die Anschlussstelle Ravensburg Süd nutzte der Ford-Fahrer, um auf die B 33 zu wechseln. Dort fuhr er in Richtung Bavendorf weiter. An der Einmündung der Meersburger Straße in die B 33 musste er anhalten, weil seine Ampel Rot zeigte. Bei Grün fuhr er an, hatte aber den Rückwärtsgang eingelegt und prallte deswegen gegen einen hinter ihm stehenden Opel Zafira. Trotzdem setzte der 54-Jährige seine Fahrt fort. Am Ortseingang von Bavendorf touchierte er die Radfahrerin, hielt es aber weiterhin nicht für nötig, anzuhalten. Erst an der Ampel in Bavendorf gelang es dem geschädigten Opelfahrer, den betrunkenen Unfallverursacher zu stoppen und ihm den Autoschlüssel abzuziehen.

Der Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von etwas mehr als 2,5 Promille. Den Führerschein brauchten ihm die Polizisten nicht abzunehmen. Er hatte nämlich keinen.