Sonnenuntergang mit Jazz und Swing

Die Open-Air Saison des Stadtorchesters Ravensburg auf der Veitsburg geht in die zweite Runde. Am Mittwoch, 29. Juli, spielt die Big Band des Stadtorchesters von 20 bis 21 Uhr unter Leitung von Musikdirektor Harald Hepner Titel wie „Fly me to the moon“, „Sway“, „Do nothing till you hear from me“ und „Respect“, heißt es in einer Pressemitteilung des Orchesters. Der Eintritt ist frei. Bei schlechter Witterung oder Regen fällt das Konzert aus. Der Biergarten des Restaurants Veitsburg ist von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Um Reservierung unter Telefon 0751 / 95125949 oder per E-Mail an kontakt@veitsburg.de wird gebeten. Zusätzlich zum Biergarten stehen rund 60 Sitzplätze zur Verfügung. Die Corona-Verordnung für Veranstaltungen sieht vor, dass jeder Besucher einen festen Sitzplatz erhält und sein Name und seine Kontaktdaten registriert werden. Außerdem werden die Abstandsregeln eingehalten. Foto: Siegfried Heiss