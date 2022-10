Heute Sonnenfinsternis über Deutschland: Wo und wann ist das Schauspiel in BaWü zu sehen?

Spektakulär anzuschauen und manchmal ein bisschen beklemmend: Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und verdeckt diese. Es ist ein seltenes Ereignis, für das mehrere Faktoren zusammenkommen müssen. Heute könnte man in der Region eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Wir haben die wichtigsten Informationen.

HINWEIS: Falls Sie heute einen Blick auf die partielle Sonnenfinsternis erhaschen können, schicken Sie uns einfach ein Foto unter Angabe von Ort und Name an online@schwaebische.de.

Eine Sonnenfinsternis kann laut der Vereinigung der Sternenfreunde nur bei Neumond eintreten und wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht. Durch die Neigung der Mondbahn zieht dieser aber meist ober- oder unterhalb der Sonne vorbei.

Die Sonne ist damit für einen kurzen Zeitraum gar nicht mehr oder nur noch teilweise zu sehen. Kurz vor der Sonnenfinsternis wird das Licht plötzlich fahl und der eben noch helle Tag zur Dämmerung.

Unterschied totale und partielle Sonnenfinsternis

An die Stelle der Sonne rückt dann bei einer totalen Sonnenfinsternis für unser Auge ein großer, pechschwarzer Kreis, umrahmt von einem Lichtkranz. Eine Sonnenfinsternis ist nur von Orten aus total, die entlang eines schmalen Streifens auf der Erde liegen.

Diese Totalitätszone ist einige hundert Kilometer breit und viele tausend Kilometer lang. Bei einer Sonnenfinsternis, die partiell auftritt, verdeckt der Mond nur einen Teil der Sonne.

Sie wird dann nicht komplett von Dunkelheit "verschluckt", sondern ist noch teilweise zu sehen. Maximal zwei bis vier Sonnenfinsternisse gibt es jährlich irgendwo auf der Erde.

Wie kommt es zu einer Sonnenfinsternis? (Foto: dpa)

Wann ist die nächste partielle Sonnenfinsternis?

Das Phänomen partielle Sonnenfinsternis ist am Dienstagmittag (24. Oktober) über Deutschland und damit auch bei uns im Südwesten zu bestaunen.

Der Vereinigung der Sternfreunde zufolge soll das Spektakel etwa zwei Stunden andauern und ist über ganz Mitteleuropa zu sehen. Die letzte partielle Sonnenfinsternis war in Mitteleuropa im Juni vergangenen Jahres zu sehen, die nächste wird es in Deutschland erst wieder Ende März 2025 geben.

Je nach Standort werde der Mond zwischen rund 20 und mehr als 30 Prozent des Sterns im Zentrum unseres Sonnensystems verdecken, teilten die Sternfreunde mit. "So kann jeder in der Mittagspause einen Blick zur Sonne werfen und die partielle Sonnenfinsternis bestaunen", heißt es in einer Mitteilung.

Uhrzeiten Sonnenfinsternis am 24. Oktober

Die Vereinigung und die Website "timeanddate.de" haben die Uhrzeiten veröffentlicht, an denen die Sonnenfinsternis in den größten deutschen Städten am besten zu sehen sein wird.

Mit dem Höhepunkt der Finsternis ist zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr zu rechnen.

Uhrzeiten für die größten Städte in Baden-Württemberg:

Freiburg: 11.13 Uhr bis 12.09 Uhr

Stuttgart: 11.12 Uhr bis 12.11 Uhr

Mannheim: 11.11 Uhr bis 13.09 Uhr

Karlsruhe: 11.12 Uhr bis 13.09 Uhr

Heidelberg 11.11 Uhr bis 13.10 Uhr

Ulm: 11.13 Uhr bis 13.12 Uhr

Die Website "timeanddate.de" berechnet den Zeitrahmen für die Sonnenfinsternis über Ravensburg wie folgt:

Beginn : 11.14 Uhr

: 11.14 Uhr Maximum : 12.12 Uhr

: 12.12 Uhr Ende: 13.12 Uhr

Sonnenfinsternis nur mit spezieller Brille beobachten

Unvorbereitet sollte man aber keinesfalls einen Blick in Richtung der verdeckten Sonne werfen. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) warnt davor, das Ereignis ungeschützt zu beobachten - egal, ob mit bloßem Auge, durch Ferngläser, Kameras oder Teleskope.

Um das Naturschauspiel zu bewundern, sollte man auf jeden Fall eine sichere Sonnenfinsternisbrille verwenden, die nach EU-Normen als sicher gelten. Die Brillen dürften keine Kratzer oder Löcher haben und sollten möglichst nah am Gesicht anliegen.

Ein direkter und ungeschützter Blick könne in kürzester Zeit die Netzhaut schädigen. Durch die Brillen sollten höchstens 0,001 Prozent des Sonnenlichts durchkommen. Herkömmliche Sonnen- oder Schweißerbrillen, aber auch andere mögliche Behelfsmittel seien nicht geeignet. Für optische Geräte gebe es im Fachhandel spezielle Filteraufsätze oder Folien.

Von Brillen, die selbst gebastelt sind, raten Experten ab.

Spielt das Wetter am Dienstag in Baden-Württemberg mit?

Ein weiterer Faktor für die Beobachtung einer Sonnenfinsternis ist das Wetter. Und das könnte zumindest Teilen Deutschlands beim Betrachten der Finsternis einen Strich durch die Rechnung machen.

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll am Dienstag nach bisherigem Stand der Himmel vielerorts wechselnd bis stark bewölkt sein und könnte so den Blick auf das Naturschauspiel versperren.

Für den Süden machen die Meteorologen allerdings Hoffnung auf eine nur geringe Bewölkung mit Quellwolken und sogar heiteres Wetter. Einer Beobachtung des Naturschauspiels dürfte also nichts im Weg stehen.

