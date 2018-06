Sonderbriefmarke zum Rutenfest jetzt im Handel

Der private Briefzusteller Südmail gibt auch in diesem Jahr eine Sondermarke zum Ravensburger Rutenfest heraus. Ab sofort ist die Marke an allen Verkaufsstellen erhältlich. In den vergangenen Jahren war sie ein Verkaufsschlager.

Rund 120 000 Exemplare der Rutenfestbriefmarke hat Südmail im vergangenen Jahr verkauft – und das innerhalb von nur zehn Wochen. Nach Aussage von Stefan Huber, Leiter Kundenbetreuung bei Südmail, verkauft das Unternehmen Sondermarken normalerweise eher in einer Auflage von 80 000 bis 100 000 Exemplaren.

Gestaltet hat die Marke der Ravensburger Grafik-Designer Rainer Weishaupt, der seit Jahren für die Gestaltungslinie des Rutenfests verantwortlich ist und unter anderem auch das jährliche Festplakat entwirft. Die Briefmarke, gedacht für den Standardbrief zum Preis von 65 Cent, zeigt einen Schützentrommler. Diese Gruppe der Realschüler feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

Dieter Graf, Vorsitzender der Rutenfestkommission, ist begeistert von der neuen Marke, der vierten Sonderedition zum Ravensburger Heimatfest. „Hervorragend“ findet er die Farben der Marke, die „die Freude der Trommler“ ausstrahle. Nach Aussage von Graf ist die Sonderedition inzwischen ein begehrtes Sammelobjekt.

„Jetzt beginnt die Zeit des Rutenfests“, sagte Dieter Graf bei der offiziellen Vorstellung der neuen Briefmarke am Donnerstag in Ravensburg. Für Südmail-Mitarbeiter Stefan Huber sorge die Sonderedition für eine Aufmerksamkeit für das Rutenfest „über die Region hinaus“.