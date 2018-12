Sonderaktion bringt 4000 Euro für den guten Zweck

Die Gewinnspar-Sonderaktion der Volksbank-Niederlassung in Ravensburg hat 4000 Euro für den guten Zweck gebracht. Das teilt die Volksbank Ulm-Biberach mit. Demnach erhielt die Kinderstiftung Ravensburg einen Zuschuss zu ihrer „materiellen Notfallhilfe“. Zuvor hatte sich die SZ-Nothilfe über die Unterstützung der Volksbank gefreut.

„Mit dem Kauf eines VR-Gewinn-Sparloses konnten unsere Mitglieder und Kunden während unserer Sonderaktion in doppelter Hinsicht helfen: Zu den rund 63 Cent pro Dauerlos, die Menschen in Not sowie sozialen oder gemeinnützigen Einrichtungen in der Region zugutekommen, kam hier noch unsere Zehn-Euro-Spende hinzu“, so Berthold Hirschmann, Direktor Privat- und Geschäftskunden der Volksbank in Ravensburg. Für die ersten 400 Lose hatte die Volksbank jeweils zehn Euro in den Spendentopf gelegt.

„Als Genossenschaftsbank ist es uns ein Grundanliegen Vereine, soziale Einrichtungen und gemeinnützige Institutionen unserer Region zu unterstützen“, sagte Karl-Josef Gelder, Direktor Gewerbe- und Unternehmenskunden der Volksbank in Ravensburg, bei der Spendenübergabe an Ewald Kohler (Mitte), Geschäftsführer Kinderstiftung Ravensburg. „Zu den rund 32200 Euro, die wir bereits im Laufe dieses Jahres an gemeinnützige und soziale Einrichtungen übergaben, kommen jetzt noch die 4000 Euro hinzu. Das ist eine schöne Sache.“