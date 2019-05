Sommertheater für Sehbehinderte kommt zweimal im Juli

Anlässlich des behindertengerechten Theaterangebots des baden-württembergischen Landesblindenforums werden Blinde und Sehbehinderte im Juli zu zwei Vorstellungen in Ravensburg und Baienfurt erwartet. Der Anmeldeschluss für die blindengerechten Veranstaltungen ist Sonntag, 26. Mai.

Vor den beiden Aufführungsterminen gibt es eine Bühnenbegehung. Dabei können der Bühnenraum und die Requisiten erkundet und ertastet werden, damit während der Bildbeschreibungen ein 3-D-Bild in den Köpfen der Zuhörer entsteht. Zudem ist ein Kennenlernen der Schauspieler und Kostüme möglich. Die erste Vorstellung „Das Traumschiff“ mit Uli Boettcher beginnt am Donnerstag, 11. Juli, um 20.15 Uhr am Hoftheater Baienfurt. Im Eintrittspreis von 25 Euro sind Tourguides, Audiodeskription und eine Begleitperson enthalten. Am Samstag, 13. Juli (Theater Ravensburg), wird um 20 Uhr „African Queen“ gezeigt. Die Bühnenbegehung startet um 18 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 18 Euro.