Sommerprogramm des CDU-Stadtverbands

Das Sommerprgramm des CDU-Stadtverbands Ravensburg startet am Donnerstag, 28. Juli, mit einer Führung durch die Karikaturen-Ausstellung von Rainer Weishaupt um 17 Uhr im Haus der Evangelischen Kirche in der Weinbergstraße 10.

Am 2. August folgt die Vorstellung der neuen Ortsmitte Oberhofen mit Ortsvorsteher Thomas Faigle um 18 Uhr im Rathaus Oberhofen. Eine Werksführung bei der Bäckerei Hamma mit Geschäftsführer Marc Hamma findet am 9. August um 10 Uhr bei Bäckerei und Konditorei Hamma in der Steinbeisstraße 9 statt, gefolgt am 18. August um 18 Uhr von einer Führung beim Familienbetrieb in Alberskirch in der Eggartskircher Staße 8. Am 23. August findet um 18 Uhr eine Veranstaltung zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Untereschach statt, am 1. September beginnt um 17 Uhr das CDU-Sommerfest im Biergarten Draußen des KulturGut Ittenbeuren. Um „Energiekonzepte für zukunftsfähigen Wohnraum“ geht es am 8. September um 16 Uhr in der „Alten Schule“ Wilhelmskirch in Horgenzell plant.