Sommernachtskonzert im Flappachbad mit dem Stadtorchester

Zauberhafte Stimmung verspricht das Stadtorchester Ravensburg bei seinem Sommernachtskonzert am Samstag, 23. Juni, um 21 Uhr im Flappachbad in Ravensburg. Der Veranstaltungsort am „Fläppe“ mitten im Wald schaffe eine Sommernachtsatmosphäre. Die Besucher sitzen oder liegen auf ihrer Picknickdecke, genießen vielleicht ein Gläschen Wein und schauen in die Sterne. Das Kiosk am Flappach hat geöffnet. Sitzgelegenheiten bitte selbst mitbringen. Das Stadtorchester Ravensburg spielt die passende Musik dazu, ein Mix aus klassischen Werken und anspruchsvoller Unterhaltung, wie Filmmusik oder Musicals. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Badebetrieb endet um 20 Uhr, bis dahin gelten die regulären Eintrittspreise. Während der Veranstaltung ist das Baden nicht erlaubt. Bei Regen findet das Sommernachtskonzert nicht statt (Informationen in der Presse, auf Facebook und auf www.stadtorchester-ravensburg.de) Foto: Stadtorchester Ravensburg