„SommerMusik“ diesmal auf der Veitsburg

Nach Konzerten in der Liebfrauenkirche, im Garten des Heilig-Geist-Spitals und im Flappachbad geht es beim nächsten „SommerMusik“-Konzert mit Ensembles des Stadtorchesters Ravensburg zurück auf die Veitsburg. Am Mittwoch, 4. August, um 20 Uhr spielen das Tuba-Quartett und das zehnköpfige Blechbläserensemble unter Leitung von Musikdirektor Harald Hepner. Besetzt mit Flöte, Klarinette, Saxofon und Marimba, bietet das dritte Ensemble des Abends zudem ein besonderes Hör- und Klangerlebnis. So abwechslungsreich wie die Besetzungen ist auch das Programm der Musikerinnen und Musiker. Von Klassik bis Swing ist jede Stilrichtung vertreten. Bei unsicherer Wetterlage oder Regen muss das Konzert ausfallen. Das Stadtorchester gibt eine eventuelle Absage am Veranstaltungstag bis 13 Uhr auf der Homepage des Orchesters, unter www.stadtorchester-ravensburg.de, bekannt. Der Eintritt ist frei.