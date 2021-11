Sommerfest auf dem Schuhmacherhof bei Bavendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gegenseitige Hilfe und Unterstützung im Alltag, so die Intention der Genossenschaft, setzt auch gegenseitiges Kennen und Kennenlernen voraus. Um dies zu gewährleisten, fand am Samstag, 28. August das alljährlich Mitgliedertreffen und Sommerfest auf dem Gelände bzw. den Räumlichkeiten des Standortes für obstbauliche Forschung statt. Durch die Corona-Sicherheitsauflagen war die Teilnehmerzahl auf 25 Personen begrenzt. Das Kompetenzzentrum für Obstbau-Bodensee (KOB) ist eine Außenstelle der Universität Hohenheim. Nach Kaffee und Kuchen gab Genossenschaftsmitglied Dr. Josef Streif, pensionierter und ehemaliger Mitarbeiter des KOB sowie Spezialist in Sachen Nacherntephysiologie und Obstlagerung, den interessierten Zuhörern einen informativen Überblick über die Tätigkeiten des Kompetenzzentrums. Danach beantwortete der Fachmann sehr ausführlich die zahlreichen Fragen der Zuhörer. Beim anschließenden Grillfest hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich auszutauschen und näher kennenzulernen.

Es zeigte sich wieder einmal, dass der Grundgedanke „Hilfe auf der Basis des gegenseitigen Zeittauschens“ durch dieses Treffen eine positive Verstärkung erfahren hatte. So trug der nette Nachmittag nicht nur dazu bei, neue Kontakte in unserem „Verein mit Herz“ zu knüpfen, sondern ermöglichte auch vieles über den Obstanbau in unserer Region zu erfahren.

Wer Interesse an näheren Informationen zur „Genossenschaft für Jung und Alt“ hat, findet sie unter www.genossenschaft-fuer-jung-und-alt.de im Internet.