Sommer-Musical kommt ins Konzerthaus

60 Jahre deutsche Musikgeschichte gibt es bei Espen Nowackis Erfolgsmusical „Ab in den Süden“ am 6. Januar im Ravensburger Konzerthaus zu sehen. Die turbulente Komödie bietet laut Pressemitteilung des Veranstalters 50 der beliebtesten deutschen Hits aus Rock, Pop und Schlager, gesungen von sechs namhaften Musical-Stars.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, ist das Musical „Ab in den Süden“ eine unterhaltsame Urlaubsreise durch die Welt der deutschen Musik. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten. In der professionell choreografierten Show verbinden sich Klassiker wie Anita, Atemlos, Er gehört zu mir, Tage wie diese, Schuld war nur der Bossa Nova, Verdammt, ich lieb dich, Wahnsinn und Major Tom mit der Story. Das Publikum, darf sich laut Veranstalter über perfekt sitzende Pointen und die brillante Ton- und Lichtshow freuen.

Konzipiert und stetig weiterentwickelt wurde die Hit-Komödie von Espen Nowacki, der in Norwegen geboren wurde. Nach seinem Diplom zum Musicaldarsteller spielte Espen Nowacki unzählige Hauptrollen an den großen Musicalbühnen Europas. Heute produziert der 47-Jährige seine eigenen Konzert- und Kulturveranstaltungen und arbeitet als künstlerischer Leiter für die verschiedensten Produktionen. Eine komödiantisch gelungene Story – Sechs an internationalen Hochschulen ausgebildete Darsteller mit langjähriger Bühnenerfahrung und mitreißende Hits seien der Grund für den Erfolg, teilen die Veranstalter mit.