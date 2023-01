Ravensburger Schüler diskutieren: Sollte es zu Silvester ein privates Feuerwerksverbot geben?

Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns als Klasse 9b der Werkrealschule St. Konrad Ravensburg im Rahmen des Projekts „Wir lesen intensiv“ täglich mit der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei sorgte im Deutschunterricht von Herrn Gauder eine Fragestellung immer wieder für Zündstoff: Sollte es zu Silvester ein privates Feuerwerksverbot geben oder nicht?

In der Klasse haben sich zwei Lager ergeben

Es wurde eifrig diskutiert und recherchiert und schlussendlich haben sich in unserer Klasse zwei Lager formiert. Das Lager der Feuerwerksbefürworter und das Lager der Feuerwerksgegner. Beide Lager sollen in diesem Artikel zu Wort kommen. Welche Argumente überzeugen Sie als Leserin und Leser am meisten?

Zunächst sollen die Feuerwerksbefürworter der Klasse 9b zu Wort kommen: Wer in unserem freiheitlichen und demokratischen Staat etwas verbieten möchte, der braucht eine Begründung. Schließlich ist im Grundgesetz die Allgemeine Handlungsfreiheit festgeschrieben (Art. 2 I, GG). Warum wurden dann in den vergangenen zwei Jahren Feuerwerkskracher zu Silvester überhaupt verboten? Durch die Corona-Pandemie wiesen die Krankenhäuser und Intensivstationen außergewöhnlich hohe Auslastungszahlen auf. Ein weiteres Argument der Feuerwerksgegner ist die Umweltverschmutzung in Bezug auf den CO2-Ausstoß der Kracher. Außerdem werden circa 4500 Tonnen an Feinstaub durch das Silvesterfeuerwerk freigesetzt.

Feuerwerk ist für Schüler eine Tradition

Logischerweise wird am 31. Dezember der Tagesmittelwert für den Feinstaubausstoß überschritten, allerdings ist dies auch an 35 Tagen im Jahr gesetzlich erlaubt. Viele Feuerwerksgegner äußern außerdem ihre Bedenken aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr durch Feuerwerkskörper in der Silvesternacht. Dass in der Silvesternacht eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht, ist nicht zu leugnen, allerdings löst sich dieses Problem auch nicht durch ein Feuerwerksverbot in Luft auf. Denn viele Verletzungen geschehen aufgrund von selbstgebauten oder illegal eingeführten Feuerwerkskörpern aus dem Ausland.

Bei allen Bedenken sollte man eine Sache nicht vergessen: Das Silvesterfeuerwerk abzubrennen, ist in Deutschland eine bunte Tradition, die unsere Familien und die Gemeinschaft fröhlich und strahlend in das neue Jahr begleitet. Es sieht großartig aus und bringt viele Kinderaugen zum Strahlen. Welche Argumente bleiben da noch den Feuerwerksgegnern der Klasse 9b? Durch das Silvesterfeuerwerk gibt es mit Sicherheit nicht nur strahlende Kinderaugen. Viele Kinder und vor allem auch viele Tiere haben Angst vor dem Feuerwerk. Wenn dann an Silvester zudem noch Alkohol konsumiert wird, besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr. Würde man das „in die Luft geblasene“ Geld einfach an Tierheime oder an Menschen in Not spenden, hätten wir dann nicht alle einen viel besseren Start in das neue Kalenderjahr?

Umweltgedanke nicht wegschieben

Außerdem sollten wir im Jahr 2022 an die Umwelt denken! Nehmen wir einen unnötigen CO2-Ausstoß, immense Feinstaubbelastungen und verdreckte Straßen in allen Städten der Bundesrepublik für ein paar Minuten buntes Treiben in Kauf? Wir leben in einer hochtechnisierten Welt – das Feuerwerk durch Drohenshows ist zumindest in Großstädten eine ernsthafte Alternative zum klassischen Silvesterfeuerwerk geworden. All diese Argumente scheinen in unserem Land auf Zuspruch zu stoßen.

In einer aktuellen repräsentativen Umfrage der Verbraucherzentrale Brandenburg vom Oktober 2022 stimmten 52 Prozent der Bundesbürger für ein Feuerwerksverbot, 39 Prozent stimmten gegen ein privates Verbot von Feuerwerkskörpern.

Schlussendlich stellt sich für uns als Klasse die Frage, ob nicht jeder Mensch in diesem Land für sich selbst entscheiden sollte, ob er an Silvester ein paar Kracher zünden möchte oder nicht.

Sollte sich der Staat bei dieser Frage überhaupt einmischen dürfen? Gibt es nicht wichtigere Dinge, worüber diskutiert werden muss? Quo vadis, privates Feuerwerk?