Soll ein behindertes Kind geboren werden?

Carsten Otte stellt am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg seinen Roman „Warum wir“ vor, der im Verlag Klöpfer & Meyer erschienen ist.

Der Roman erzählt laut Pressemitteilung von Nina und Jan, einem Paar, das mit der Pränatal-Diagnose Trisomie 13 konfrontiert wird. Nina möchte ihr Kind abtreiben, Jan aber will seine Tochter nicht aufgeben. Ein Albtraum beginnt. Wer hat das Recht, sagt er, den Tod des Kindes zu beschließen? Aber soll das behinderte Kind, sagt sie, auf die Welt kommen, um womöglich zu leiden? Beider Argumente greifen nicht – und verschwimmen in Tränen.

Carsten Otte wurde 1972 in Bonn geboren, studierte Philosophie in Berlin und lebt als Radiojournalist und Buchautor in Baden-Baden.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit „Schifra – Netzwerk Schwangerschaft“ statt. Der Eintritt zur Lesung kostet zwölf Euro, für Schüler, Studenten und mit Ravensbuch-Card neun Euro.