Solides Resultat für Daniel Gathof in den polnischen Wäldern

Die jüngsten Resultate stimmen den Mountainbikeprofi Daniel Gathof vom KJC Ravensburg zuversichtlich. Beim Marathon der World Series des Weltverbandes UCI im polnischen Jelenia Gora knackte er als 19. die Top 20. Zuvor hatte Gathof beim regionalen Bikemarathon in Illmensee seine Altersklasse gewonnen.

In Polen wartete ein hartes Rennen auf Gathof, denn die Strecke mit 87 Kilometern und 2700 Höhenmetern war vor allem technisch sehr fordernd. Die vielen Trails und schlammigen Passagen sorgten laut Gathof für einen kräftezehrenden Wettkampf. Den Start und die ersten zehn Kilometer meisterte der Vogter Radprofi noch in der Spitzengruppe, in den ersten langen Anstiegen fuhr er dann sein eigenes Tempo.

Die Platzierung pendelte sich zur Rennmitte auf Position 21 ein. Das Haushalten mit den Kräften schien sich ausgezahlt zu haben. Gathof kämpfte sich in den Anstiegen wieder an die vor ihm fahrende Konkurrenz heran. Zwar konnte der Vogter keine großen Sprünge mehr machen, denn die Abstände waren schon zu groß, aber im Zielsprint ging es immerhin noch um den 18. Rang. „Hier fehlte nach mehr als vier Stunden in den Wäldern und Bergen ein wenig die Power in den Beinen“, meinte Gathof. „Nach einer durchwachsenen Saison ist das ein solides Ergebnis und es kommen ja noch ein paar Rennen.“ Durch Rang 19 hatte sich der Vogter für die Weltmeisterschaft qualifiziert, diese lässt er aber aus.