Solidarität kommt von Herzen und geht durch den Magen

Nicht nur in Zeiten spürbarer Preissteigerungen kommt der Ravensburger Tafel vom DRK-Kreisverband Ravensburg eine wichtige Bedeutung zu. Menschen, die finanziell weniger gut gestellt sind, können hier für den täglichen Bedarf einkaufen: für viele Tafelnutzerinnen und -nutzer eine Möglichkeit, ihren Geldbeutel zu entlasten.

Zahlreiche Menschen stehen vor der Ravensburger Tafel, dick eingepackt, ihre Gesichter mit Masken bedeckt. Sie warten. Um 15 Uhr öffnet am heutigen Tag die Tür. Sobald es so weit ist, zeigen die Kunden ihren Berechtigungsschein und ziehen jeweils eine Nummer. So wird der Einlass nach dem Zufallsprinzip organisiert. Pro Woche kaufen bis zu 150 Personen bei der Ravensburger Tafel ein. Drinnen herrscht eine angenehme, helle Atmosphäre. Die Ehrenamtlichen waren bereits emsig. Gemüse und Obst leuchten bunt in der neu gestalteten Auslage. Ein wohltuender Farbtupfer im trüben Winterlicht. In den Regalen sind haltbare Nahrungsmittel, aber auch Kosmetikartikel einladend aufgereiht. Am Brotstand steht eine Verkäuferin parat.

Hand in Hand: Seit zwei Jahren leitet Walter Lehmann die Tafel mit Siegfried Müller als Stellvertreter an seiner Seite. Im Büro werden sie von Marianne Thiel unterstützt. Müller nimmt sich mit seinem technischen Verständnis vorwiegend der Themen im und um den Laden an, hat unter anderem die Obsttheke und Regale erneuert. Wenn der Preisauszeichner klemmt, hilft er mit einem Handgriff ebenso aus. Lehmann hingegen hält Kontakt zu den Lieferanten und versucht neue zu gewinnen. Der ehemalige Kämmerer der Stadt Ravensburg und frühere DRK-Kreisvorstand ist auch Ansprechpartner für Spender. Geschäftsleute wie Privatpersonen unterstützen die Tafel mit – teils größeren – Einmalspenden. Andere spenden nach einer Bedarfsabfrage regelmäßig Nahrungsmittel. Reis, Nudeln oder Kaffee etwa sind oft Mangelware, die selten den Weg aus den Einkaufmärkten zur Tafel finden und deshalb über die Aktion „Kauf eins mehr“ gespendet oder zugekauft werden müssen.

Spender helfen: Es gibt viele unterschiedliche Sponsoren, von Discountern über Supermärkte bis hin zu Gärtnereien, Metzgereien und Bäckereien, aber auch Drogeriemärkte. Zuletzt konnte aufgrund einer großzügigen Spende der solmotion project GmbH eine neue Kühlung angeschafft werden.