Solidarische Landwirtschaft vergibt Gemüseanteile

Der vor wenigen Wochen, neu gewählte Vorstand der Solidarischen Landwirtschaft Ravensburg (Solawi), plant zusammen mit Gärtnern und Gärtnerinnen bereits auf Hochtouren für die kommende Saison..

Regional, saisonal und fair ist das Konzept der Solawi und stellt eine alternative Form der Gemüseversorgung dar. Nachhaltiger Anbau, ökologische Themen, Rezepte, Biodiversität und vieles mehr stehen auf dem Programm. Wer sich für diese Themen interessiert, kann Mitglied werden und dabei sein einen Beitrag für Natur, Umwelt und ein faires Miteinander zu leisten. Auch die aktive Mithilfe auf unserem Gemüseacker ist Willkommen, aber keine Pflicht. Für weitere Informationen, wie genau die Arbeit der Solawi aussieht und Gemüse verteilt wird, veranstaltet der Verein einen Infoabend am Freitag, 5. November, um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Lebenshilfe Ravensburg in der Mühlbruckstraße 22. Es gilt die 3G-Regel. Bei der Bieterrunde am Sonntag, 5. Dezember, wird die neue Saison besiegelt.