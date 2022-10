Solawi Ravensburg vergibt Gemüse-Anteile für 2023

Der Verein Solidarische Landwirtschaft Ravensburg hat für die nächste Saison wieder freie Gemüseanteile. Das Konzept „Solidarische Landwirtschaft“ ist eine alternative Form der regionalen Gemüseversorgung. Auf dem Hof Hübscher bei Ravensburg bilden über 300 Vereinsmitglieder die Finanzierungsgrundlage zwischen Gärtnern ohne Grundbesitz und einem Betrieb ohne Hofnachfolge. Die Ernte findet direkt den Weg vom Hof zum Teller und „Gemüse mit Charakter“ wird ebenfalls geliefert. Die Gemüsebezieher kommen gemeinsam für die Kosten des Gemüseanbaus für ein Jahr auf und die Ernte wird auf alle Haushalte aufgeteilt.

Genauere Infos zum Thema Mitgliedschaft und zur Voranmeldung für einen Gemüseanteil gibt es per E-Mail unter ichwillgemüse@solawi-ravensburg.de. Ein Infoabend findet am Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe, Mühlbruckstraße 22/1, in Ravensburg statt.