Sohn ruft Polizei: Einbrecher mit Diebesgut geschnappt

Weil ein 41 Jahre alter Mann verdächtige Geräusche aus der Wohnung seiner Eltern hörte, hat die Polizei in Ravensburg zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappen können. Der 41-Jährige, der ein Stockwerk unter seinen Eltern wohnt, wusste, dass diese am Freitagabend nicht zu Hause waren. Als er dennoch von oben Geräusche vernahm, rief er die Polizei, wie ein Polizeisprecher am Samstag erklärte. Die Beamten umstellten demnach das Haus und warteten dort auf die Einbrecher. Als zwei Männer, 39 und 42 Jahre alt, mit Schmuck aus der Einbruchswohnung das Haus verließen, kam es zur Festnahme.

