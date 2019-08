Sofia Walter fährt zur Junioren-WM im Kraftdreikampf

Mit Sofia Walter studiert die amtierende deutsche Juniorenmeisterin im Kraftdreikampf an der DHBW Ravensburg. Wie die Duale Hochschule in einer Pressemeldung mitteilt, reist Walter Ende August zur Weltmeisterschaft der Junioren in Kanada – und hofft auf möglichst viele Kilos bei Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben.

Da staunten die Kommilitonen nicht schlecht – eine deutsche Meisterin im Kraftdreikampf in ihrem Kurs in Medien- und Kommunikationswirtschaft. Beim Kraftdreikampf geht es laut Mitteilung darum, möglichst viel Gewicht zu stemmen. Sofia Walters Bestmarken sind 210 Kilo bei den Kniebeugen, 100 Kilo im Bankdrücken und 162,5 Kilo im Kreuzheben. Beim Fitnesstraining sei ihr Trainer vor zwei Jahren auf sie aufmerksam geworden und habe sie zum Kraftdreikampf gebracht. Die Erfolge seien dann schnell gekommen – bereits zum zweiten Mal habe sie den deutschen Meistertitel bei den Juniorinnen geholt, jetzt gehe es zu den Weltmeisterschaften nach Kanada.

Aktuell trainiert Sofia Walter vier- bis fünfmal pro Woche jeweils zwei Stunden die Woche, geht aus der Pressemeldung hervor. Die Kraft sei in ihrer Disziplin das eine – wichtig sei aber auch die Technik. Und was sonst noch von Vorteil ist? Vernünftig essen und ein bisschen auf das Gewicht achten, teilt die DHBW mit. Denn Sofia Walter startet in der Klasse bis 72 Kilogramm.

Sofia Walter kommt aus Oberölsbach bei Nürnberg, ihr Partnerunternehmen im dualen Studium an der DHBW Ravensburg ist die Firma Fackelmann, ein Hersteller von Küchenzubehör und Badmöbeln. Sie studiert BWL-Medien- und Kommunikationswirtschaft.