Bei der Tour de France wurde er Vierter. Mit seiner Leistung sorgte der Ravensburger für neue Radsportbegeisterung in Deutschland. Heute wird Emanuel Buchmann in Ravensburg von Oberbürgermeister Daniel Rapp empfangen. Außerdem trägt sich der Radprofi in das Goldene Buch der Stadt ein.

