So wollen sie die Zukunft der Kirche mitgestalten

Anregende Fragen rund um die Bedeutung der Landessynode für die Kirchengemeinden vor Ort haben den Informationsabend im Evangelischen Matthäusgemeindehaus in Ravensburg zu einem interaktiven Bildungsangebot gemacht, teilt Pfarrer Martin Schöberl mit. Brunhilde Raiser, Geschäftsführerin des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben (EBO), führte als Moderatorin die anwesenden fünf Kandidaten für das Kirchenparlament der Evangelischen Landeskirche in Württemberg durch die Fragenkomplexe „Geistlich leiten“, „Pfarrplan“, „Umweltfragen“ und „Kirche und Diakonie“.

Jutta Henrich, Bibliothekarin in Laupheim, wies auf die weichenstellende Bedeutung der Landessynode hin, die sowohl finanziell als auch in allen Bereichen der Kirchengesetze Einfluss auch auf das kirchliche Leben in Oberschwaben haben. Dekan Helger Koepff aus Biberach, wie Henrich Kandidat des Gesprächskreises „Offenen Kirche“ (OK), bekräftigte, Oberschwaben brauche eine starke Stimme in Stuttgart. Ihm liege die weltweite Ökumene am Herzen, aber auch die finanzielle Unterstützung der Notfallseelsorge.

Weitergabe des Glaubens in der Familie

Edeltraut Stetter, der gelernten Krankenschwester, geht es vor allem um die Konfirmanden- und Jugendarbeit, sowie um die Weitergabe des Glaubens in der Familie. Zusammen mit Heiko Bräuning, Medienpfarrer bei Radio 7 und Bibel-TV sowie Diakoniemanager und Pfarrer bei den Zieglerschen in Wilhelmsdorf, kandidiert Stetter für den Gesprächskreis „Lebendige Gemeinde“ (LG). Bräuning betonte die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für die Vermittlung des christlichen Glaubens heute.

Philipp Jägle, Pfarrer in Ravensburg und Bezirksjugendpfarrer, kandidiert mit dem Ersten Bürgermeister Simon Blümcke, der an diesem Abend verhindert war, für den Gesprächskreis „Evangelium und Kirche“ (EuK). Für Jägle steht Kirche für Heimat und Freiheit, die gestaltet werden müssen. Sein Gesprächskreis „Evangelium und Kirche“ sei ein bisschen fromm, ein bisschen liberal und ziemlich unaufgeregt. Anja Faißt, Sozialarbeiterin in Friedrichshafen, Kandidatin von „Kirche für morgen“, war an dem Abend ebenfalls verhindert. Der Gesprächskreis „Kirche für morgen“ setzt sich für innovative Projekte in der Landeskirche ein und orientiert sich dabei an den „Fresh Expressions of Church“ – innovativen Gemeindeaufbrüchen aus Großbritannien.

Standpunkte zur Zukunft der Kirche

Zum Thema „Zukunft der Kirche“ vertraten die Kandidaten folgende Standpunkte: Für Stetter (LG) liegt die Zukunft der Kirche in Gottes Hand. Bräuning (LG) will ein Ende der Kirchensteuer und des Beamtentums, um Gemeindeglieder zu spendenbasierter Arbeit und Innovation zu bewegen. Koepff (OK) sieht 2050 Christenmenschen als wichtigen Teil einer freiheitlichen Demokratie. Henrich (OK) geht davon aus, dass sich Kirche auch 2050 noch unter dem Wort versammelt, auch wenn die Umstände anders sein würden. Jägle, Evangelium und Kirche, will Strukturen mit Leben füllen und Theologie übersetzen. Er ist dafür, Dinge klar zu benennen und dann auch anzugehen.

Martin Schöberl, Vorsitzender des Vertrauensausschusses, dem Wahlaufsichtsgremium des Wahlbezirks, dankte der Moderatorin, den Synodalkandidierenden und dem Auditorium für den ebenso kontroversen wie konstruktiven und informativen Abend.