So witzig kann Midlife Crisis sein

Über sich selbst lachen - diese Eigenschaft müssen viele Zuschauer mitbringen, wenn ihnen Comedian Paul Panzer am Samstag, 17. September, in der Oberschwabenhalle den Spiegel vorhält. Denn Panzer widmet sich ab 20 Uhr in seinem Programm „Midlife Crisis... willkommen auf der dunklen Seite“ den Menschen, die längst erkannt haben, dass das Leben kein Ponyhof ist und die in der „goldenen Mitte“ angekommen sind. Laut Veranstalter ist dies eine emotionale Geisterbahnfahrt durch das Tal der Tränen, durch das wir alle einmal müssen. Wahrlich zum Totlachen für jeden der nicht drinsteckt.