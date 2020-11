So wirken sich die Maßnahmen auf die Stadt Ravensburg aus

Auch in Ravensburg wird der ausgerufene „Lockdown light“ ab Montag etliche Auswirkungen haben. Viele Einrichtungen müssen für die Öffentlichkeit und für Vereine vom 2. bis 30. November geschlossen bleiben. Dazu gehören in Ravensburg alle Museen, Theater und andere Bühnen, die städtischen Turn- und Sporthallen, die Hallenbäder, die Eissporthalle, sowie die Kletterhalle. Schulische Nutzungen in diesen Einrichtungen bleiben erlaubt, heißt es in einer entsprechendene Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Stadtbücherei öffnet mit Zugangsregeln und Personenbegrenzungen. Büchereimitglieder können außerdem Onlineangebote wie die „Onleihe“ nutzen. „Die Ämter der Stadtverwaltung bleiben weiterhin uneingeschränkt erreichbar, allerdings ist bei notwendigen persönlichen Kontakten eine vorherige Terminvereinbarung notwendig“, so die städtische Pressestelle. Die Tourist Information am Marienplatz schließt im November ebenfalls für den Publikumsverkehr, ist aber per E-Mail und telefonisch erreichbar. Stadtführungen finden nicht statt. „Die Stadt Ravensburg hofft, dass die harten, aber notwendigen Maßnahmen erfolgreich sind und die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus deutschlandweit deutlich gesenkt werden kann“, so die Stadtverwaltung. Alle Informationen sind auch unter www.ravensburg.de nachzulesen.