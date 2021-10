So will die Stadt die Existenz das Theaters Ravensburg sichern

Am Montag, 11. Oktober, um 16 Uhr, steht das Thema „Zukunft des Theaters Ravensburg e.V.“ auf der Tagesordnung des Kulturausschusses des Gemeinderats. Er tagt öffentlich im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Die Spielzeit am Theater startet am 14. Oktober mit der Premiere des Stückes „Ab jetzt“. Es gilt die 3G-Regel, am Platz muss man Maske tragen. Es werden nur 120 der 150 Plätze besetzt. Das Theater wurde 1987 zunächst ohne fest Spielstätte gegründet, 1991 zog es in einen Theatersaal mit 70 Plätzen in der Reichlestraße. 1996 folgte der Umzug in die heutige Spielstätte mit angegliedertem Theatercafé.